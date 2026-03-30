Eidos Montreal annuncia nuovi licenziamenti, via anche il capo dello studio

Eidos Montreal ha annunciato nuovi licenziamenti che colpiranno in questo caso ben centoventiquattro dipendenti. Contemporaneamente David Anfossi lascerà la sua posizione di responsabile dello studio canadese.

"Eidos Montreal annuncia una riduzione della propria forza lavoro e l'uscita del responsabile dello studio, David Anfossi", si legge nel comunicato pubblicato dal team di sviluppo. "La riduzione del personale, che coinvolge 124 dipendenti, è il risultato di un'evoluzione delle esigenze e avrà un impatto sia sui team di produzione che su quelli di supporto."

"Oggi è una giornata difficile per il nostro studio e riflette la necessità di adattarsi e concentrare gli sforzi lì dove Eidos Montreal può essere più efficace. Siamo profondamente grati ai membri del team coinvolti e questa decisione non è una valutazione del loro talento, della loro dedizione o delle loro prestazioni."

"Offrire supporto alle persone colpite con attenzione e rispetto resta la nostra priorità, garantendo al contempo la continuità operativa dei team che proseguono il lavoro. Inoltre, dopo molti anni come responsabile dello studio, David Anfossi ed Eidos Montreal si separano."

"Ringraziamo David per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il futuro. È già in corso un piano di transizione e ulteriori aggiornamenti verranno condivisi una volta definita la nuova leadership. Per ora, tuttavia, la priorità è supportare i nostri colleghi."