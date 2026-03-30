Tomodachi Life: Una vita da sogno sembra limitato a 70 Mii, meno dell'originale su Nintendo 3DS

Con l'avvicinarsi dell'uscita, fissata per il 16 aprile, i giocatori stanno già indagando sulle caratteristiche di Tomodachi Life: Una vita da sogno su Nintendo Switch e Switch 2, e attraverso un po' di datamining hanno scoperto che il gioco sembra limitato a un massimo di 70 Mii, che sono meno di quelli presenti nell'originale su Nintendo 3DS.
Non si tratta di informazioni ufficiali, dunque vanno prese come voci di corridoio, ma in base ai file rilevati da data miner a partire dalla recente demo pubblicata su eShop, sembra che Tomodachi Life: Una vita da sogno possa contenere un massimo di 70 Mii sull'isola.
Non sono pochi, ma quello che stupisce è che sono molti meno di quelli che potevano essere contenuti nell'originale Tomodachi Life per Nintendo 3DS, il che può sembrare un controsenso, visto che le nuove piattaforme sono ovviamente molto più avanzate e pongono sicuramente meno vincoli tecnici.
Una scelta ben precisa?
Tomodachi Life su Nintendo 3DS consentiva di contenere al massimo 100 Mii sulla mappa, ovvero quasi il 50% in più della quantità massima che sarebbe prevista per Tomodachi Life: Una vita da sogno su Nintendo Switch 1 e 2.
Prima di tutto dobbiamo attendere conferme ufficiali, che potrebbero arrivare una volta che saremo più vicini all'uscita del gioco, ma in ogni caso bisognerà considerare diversi aspetti che potrebbero aver portato a questa scelta.
Potrebbe trattarsi della volontà di bilanciare meglio l'esperienza, tarandola su una quantità minore di NPC per incrementare magari la qualità e la varietà delle interazioni, oppure il tutto potrebbe essere per garantire una maggiore fluidità.