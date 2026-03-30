Tomodachi Life: Una vita da sogno sembra limitato a 70 Mii, meno dell'originale su Nintendo 3DS

Con l'avvicinarsi dell'uscita, fissata per il 16 aprile, i giocatori stanno già indagando sulle caratteristiche di Tomodachi Life: Una vita da sogno su Nintendo Switch e Switch 2, e attraverso un po' di datamining hanno scoperto che il gioco sembra limitato a un massimo di 70 Mii, che sono meno di quelli presenti nell'originale su Nintendo 3DS.

Non si tratta di informazioni ufficiali, dunque vanno prese come voci di corridoio, ma in base ai file rilevati da data miner a partire dalla recente demo pubblicata su eShop, sembra che Tomodachi Life: Una vita da sogno possa contenere un massimo di 70 Mii sull'isola.

Non sono pochi, ma quello che stupisce è che sono molti meno di quelli che potevano essere contenuti nell'originale Tomodachi Life per Nintendo 3DS, il che può sembrare un controsenso, visto che le nuove piattaforme sono ovviamente molto più avanzate e pongono sicuramente meno vincoli tecnici.