Eidos Montreal: lo studio di Deus Ex conferma i licenziamenti da parte di Embracer Group

"Ai nostri giocatori... spesso non sono solo i giochi, ma anche i creatori di giochi che tutti noi celebriamo e ammiriamo. Il nostro impegno è sempre quello di creare i migliori giochi per i nostri fantastici fan e, anche con questo cambiamento di ristrutturazione, continuiamo a lottare per offrire queste fantastiche esperienze da condividere insieme. Grazie per il vostro continuo supporto."

"Stiamo lavorando per sostenere tutto il personale coinvolto in questa transizione. Queste persone di grande talento ed esperienza stanno entrando nel mercato del lavoro e noi vogliamo che trovino il loro prossimo progetto e le stiamo aiutando a farlo. Mentre attraversiamo questi tempi difficili, il benessere del nostro team è la nostra priorità e l'impegno continuo a creare giochi di cui i giocatori potranno godere nel prossimo futuro."

"Negli ultimi 17 anni, i nostri team di Eidos hanno lavorato su alcuni dei marchi più amati del settore, combinando una narrazione profonda e innovazione in giochi unici. Abbiamo creato esperienze memorabili e pluripremiate di cui siamo orgogliosi e sappiamo che i membri dei nostri team hanno messo il loro cuore e la loro anima in tutti questi giochi."

Eidos Montreal è l'ultimo di una lunga lista di studi di sviluppo colpiti dai tagli al personale di Embracer Group. La compagnia ha confermato che sono state licenziante 97 persone , dopo che ieri erano emerse delle indiscrezioni al riguardo grazie a un report di Bloomberg, che in aggiunta afferma anche che il nuovo Deus Ex è stato cancellato .

Deux Ex pare sia stato cancellato in favore di una nuova IP

Adam Jensen, il protagonista di Deus Ex: Human Revolution e Mankind Divided

Come riportato sulle nostre pagine, i tagli al personale erano stati preannunciati da Bloomberg, che nel suo report parlava anche della cancellazione di un nuovo gioco dell'apprezzata serie di Deus Ex, in sviluppo da almeno due anni, con l'obiettivo di entrare nel vivo della produzione nel 2024. Le fonti del portale affermano che Eidos Montreal ora concentrerà i suoi sforzi in una nuova IP originale, ancora avvolta nel mistero.

Come accennato in apertura, i licenziamenti per lo studio canadese rientrano nella manovra di ristrutturazione in atto presso Embracer Group, che nei mesi scorsi ha portato a tagli al personale anche presso Gearbox, 3D Realms e Slipgate Ironworks, giusto per citarne alcuni.

In realtà stiamo vedendo manovre simili un po' ovunque nel panorama, con un trend negativo di licenziamenti in massa iniziato l'anno scorso e che purtroppo sembrerebbe destinato a continuare, se non addirittura intensificarsi nel 2024. Dall'inizio dell'anno, infatti, oltre 5.500 addetti al settore hanno perso il proprio lavoro.