I giocatori stanno scommettendo soldi sul fatto che GTA 6 costerà più di 80€

I giocatori temono quindi che Grand Theft Auto 6, innegabilmente uno dei giochi più attesi dell'anno, vedrà un aumento di prezzo così come accaduto a Mario Kart World nel 2025, venduto a 90€. Alcune persone sono così sicure della cosa che stanno scommettendo persino dei soldi .

Quanto costerà GTA 6 ? Non abbiamo una risposta ufficiale e Take-Two Interactive - editore del videogioco e compagnia madre di Rockstar Games - non vuole esporsi troppo ogni volta che parla dell'argomento.

Le scommesse sul prezzo di GTA 6

Secondo la piattaforma di scommesse Kalshi, il 61% degli scommettitori ritiene che GTA 6 per PS5 e Xbox Series X | S (ricordiamo che la versione PC arriverà successivamente) sarà "più di 70 dollari", ovvero più di 80€. Fino al 25 marzo 2026, 400.000 dollari sono stati scommessi su questa eventualità.

Analizzando i dati più precisamente, il 95% ritiene che il prezzo sarà superiore a 60 dollari, una scommessa sicura, ma il 29% ritiene che costerà più di 80 dollari (che si trasformano in "più di 90 euro"). Solo il 6% ritiene che costerà più di 90 dollari / 100 euro, mentre l'11% pensa che si arriverà persino oltre i 100 dollari / 110 euro.

Le scommesse sono iniziate nel febbraio 2025 e durante tale anno la maggior parte dei giocatori scommetteva che il gioco sarebbe costato intorno agli 80 dollari. Dall'inizio del 2026, però, le previsioni si sono abbassate e ora in media chi scommette crede che il gioco costerà 70 dollari.

Ovviamente sono solo previsioni di persone non addette ai lavori. Il punto di questi dati è notare qual è il sentimento medio del pubblico, o comunque di una fetta di esso. Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che Rockstar Games e Take-Two Interactive opteranno per un prezzo più alto del normale? Dal nostro punto di vista, è importante ricordare che grazie alle edizioni speciali (soprattutto quelle digitali) Rockstar Games può facilmente guadagnare di più su ogni copia di GTA 6.

Segnaliamo in conclusione che GTA 6 potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2, secondo nuove voci di corridoio.