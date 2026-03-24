GTA 6 avrebbe una tecnologia next-gen per del "vetro frantumabile proceduralmente"

Un esempio è un dettaglio scoperto tramite un ex sviluppatore, che ha parlato sul proprio profilo LinkedIn di una tecnologia "next-gen" per Grand Theft Auto 6 .

Rockstar Games si sta impegnando per centellinare le informazioni su GTA 6 , probabilmente in preparazione di una campagna marketing più intensa con l'avvicinarsi del periodo di lancio. Non è però davvero possibile bloccare ogni informazione e qualcosa alla fine si scopre.

Cosa è stato scoperto sulla nuova tecnologia di GTA 6

Lo sviluppatore in questione è un graphic programmer che ha lavorato per Rockstar Games dal febbraio 2020 all'aprile 2023. Come scoperto e condiviso tramite Reddit, il dipendente si è occupato di implementare un sistema legato a del "vetro frantumabile proceduralmente" di qualità next-gen.

Il sistema pare essere stato sviluppato per veicoli e oggetti. Lo sviluppatore era anche responsabile della "progettazione di strumenti per la produzione volti a catturare filmati di gioco con dettagli aggiuntivi provenienti dal nostro sistema di rendering".

Non appena queste informazioni sono state scoperte, lo sviluppatore avrebbe cambiato tutto precisando solo di aver lavorato a GTA 6 per tre anni. Non si tratterebbe di una stranezza se lo sviluppatore avesse firmato un accordo di non divulgazione (qualcosa di abbastanza credibile per Rockstar Games).

Segnaliamo infine che GTA 6 merita 100 dollari per un attore di Grand Theft Auto 5: è più giochi in uno e richiede molto lavoro.