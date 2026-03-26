Pokémon Champions permetterà di usare solo creature completamente evolute

Non abbiamo una lista completa dei Pokémon che potremo usare in battaglia, ma sappiamo che non saranno considerati validi tutti i Pokémon che non sono una "evoluzione finale" .

Pokémon Champions è il nuovo gioco free to start per Nintendo Switch e mobile di Game Freak, che punterà tutto sul competitivo. È importante però sapere che non tutte le creature della saga saranno incluse, quindi non potremo creare il nostro 'dream team'.

Il limite di Pokémon Champions

A raccontare la cosa è Masaaki Hoshino, che spiega: "Al lancio, solo le evoluzioni finali saranno disponibili... Dopo che avremo introdotto un sacco di evoluzioni finali, potremmo considerare di introdurre le forme precedenti. Per ora, questo approccio è quello più accessibile per i nuovi giocatori".

Il ragionamento ha senso: un nuovo giocatore potrebbe avviare il gioco, ottenere le forme base di alcune creature e non avere praticamente alcuna possibilità contro chi dispone già delle versioni evolute. Al tempo stesso, questo limita i giocatori nella scelta delle creature, visto che non a tutti piacciono unicamente le forme finali. Inoltre, si sarebbero potuti creare dei match con regole simpatiche, come "solo baby Pokémon".

Infine, pare anche questo significhi che il Pokémon più famoso di tutti, Pikachu, non sarà incluso al lancio, visto che la sua forma finale è Raichu. Al tempo stesso, Pikachu è presente sulla copertina del videogioco (come potete vedere a inizio notizia), quindi è possibile che venga fatta una eccezione (così come per Eevee). Non sarebbe inoltre la prima volta: la versione giapponese originale di Pokémon Stadium includeva solo Pokémon completamente evoluti, più Pikachu. Solo quando arrivò la versione internazionale vennero inclusi tutti i Pokémon all'epoca esistenti.

Ricordiamo infine che abbiamo provato Pokémon Champions.