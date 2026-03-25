Pokémon Champions elimina una statistica storica e ne semplifica un'altra

Ad aprile i giocatori di Nintendo Switch potranno mettere le mani su Pokémon Champions , un nuovo GDR a turni che punta tutto sugli scontri competitivi delle creature tascabili giapponesi. Sebbene la struttura del gioco sia abbastanza classica, ci saranno delle modifiche e una di queste è la rimozione di una statistica presente nei videogiochi principali da tanti anni.

Cosa cambia in Pokémon Champions in termini di statistiche

Gli IV, nel caso non lo sappiate, sono un modificatore delle statistiche che ogni Pokémon ottiene in modo casuale quando viene catturato dal giocatore: vanno quindi a impattare i valori come Attacco, Difesa, Velocità e via dicendo, man mano che la creatura sale di livello e si evolve. Sono un modo per rendere le varie creature sempre un po' diverse e spingere in ambito competitivo a trovare la versione di un certo Pokémon con i migliori IV.

Pokémon Champions elimina questo elemento casuale dall'equazione, ma la ragione non è stata spiegata in modo chiarissimo. Il director dello sviluppo e produttore Masaaki Hoshino ha infatti spiegato che la decisione non è stata presa con leggerezza e che c'è stata una "intensa discussione con [Shigeki] Morimoto", uno dei designer originali di Pokémon. Lo scopo è di "abbassare la difficoltà d'accesso per i nuovi giocatori".

Inoltre, il videogioco semplificherà un'altra statistica, gli EV, che di norma determinano dei bonus alle statistiche in base al tipo di creature contro le quali lottiamo. In Pokémon Champions invece gli EV saranno usati per potenziare qualsiasi statistica, secondo la volontà del giocatore. Ogni Pokémon avrà 66 EV disponibili. Se un mostriciattolo viene trasferito in Champions da Pokémon HOME, al suo ritorno gli EV torneranno come in origine visto che il sistema di Champions è unico e non compatibile con quello degli altri titoli.

Vi ricordiamo infine che abbiamo provato Pokémon Champions: ecco cosa ne pensiamo.