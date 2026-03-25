I giochi Switch 2 pubblicati da Nintendo avranno prezzi diversi in formato digitale e fisico negli USA

Il mondo dei videogiochi si divide tra digitale e fisico (sebbene prodotti come le schede con chiave di gioco rendano la distinzione difficile posizionandosi a metà), con i due formati che hanno i propri sostenitori e detrattori. Spesso però uno degli elementi più importanti per decidere quale versione comprare è il prezzo e ora Nintendo sta cambiando come gestisce la cosa , nello specifico negli USA.

La dichiarazione di Nintendo sul cambio dei prezzi

Più precisamente, Yoshi and the Mysterious Book costerà $59,99 in versione digitale e $69,99 in formato fisico. Non è una novità per noi europei (e nemmeno per i giapponesi, a dirla tutta) visto che nelle nostre nazioni Nintendo (e non solo) da tempo propone prezzi diversi per i due formati, precisamente facendo pagare meno la versione digitale (nel caso di Yoshi, €59,99 in versione digitale e €69,99 in formato fisico). Ora, pare che la compagnia si stia adeguando anche negli USA.

In una nota ufficiale, Nintendo ha dichiarato: "I giochi Nintendo offrono le medesime esperienze sia in formato pacchettizzato che digitale, e questo cambiamento riflette semplicemente i diversi costi associati alla produzione e alla distribuzione di ciascun formato, offrendo ai giocatori una maggiore scelta su come acquistare e giocare ai titoli Nintendo. Come sempre, i partner commerciali stabiliscono i propri prezzi per i giochi fisici e digitali, e il prezzo di ogni titolo può variare."

Segnaliamo infine che Nintendo Switch 2 vende meno del previsto? Si parla di tagli alla produzione.