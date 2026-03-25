Rivelati i requisiti di Forza Horizon 6 su PC, da minimo a estremo

Playground Games ha rivelato (forse in anticipo, visto che il post è poi stato rimosso) i requisiti di Forza Horizon 6 su PC, che includono diversi preset a seconda della configurazione, andando da minimo a estremo.
"Il nostro team ha apportato miglioramenti significativi al motore proprietario della versione PC, che ha garantito prestazioni eccellenti in Forza Horizon 5, spingendo la qualità e la fedeltà grafica del gioco oltre ogni limite raggiunto finora", ha dichiarato lo studio.
Non sorprende dunque scoprire che il nuovo capitolo della serie supporterà DLSS 4, AMD FSR 3 e 4, nonché Intel XeSS 2.1, sarà compatibile con i monitor ultrawide, includerà un'opzione per godere di un frame rate sbloccato e consentirà di attivare riflessi e illuminazione globale in ray tracing.
Non è finita: nel suo post, Playground Games ha parlato anche del gioco in mobilità e di come Forza Horizon 6 supporterà handheld come Steam Deck, ASUS ROG Xbox Ally e altri dispositivi simili.
I requisiti
In arrivo il 19 maggio, Forza Horizon 6 includerà come detto diversi profili grafici, da minimo a estremo, che consentiranno di sfruttare al massimo l'hardware del proprio PC per ottenere una grafica man mano più spettacolare.
Forza Horizon 6, requisiti minimi
(preset basso, 1080p, 60 fps)
- Processore: Intel Core i5 8400, AMD Ryzen 5 1600
- Scheda video: NVIDIA GTX 1650, AMD RX 6500 XT, Intel A380
- Memoria: 16 GB di RAM
- Storage: SSD
- Sistema operativo: Windows 10, Windows 11, minimo 22H2
Forza Horizon 6, requisiti raccomandati
(preset alto, 1440p, 60+ fps)
- Processore: Intel Core i5 12400F, AMD Ryzen 5 5600X
- Scheda video: NVIDIA RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT, Intel A580
- Memoria: 16 GB di RAM
- Storage: SSD
- Sistema operativo: Windows 10, Windows 11, minimo 22H2
Forza Horizon 6, requisiti estremi
(preset estremo, 2160p, 60+ fps)
- Processore: Intel Core i7 12700K, AMD Ryzen 7 7700X
- Scheda video: NVIDIA RTX 4070 Ti, AMD RX 7900 XT
- Memoria: 24 GB di RAM
- Storage: SSD NVMe
- Sistema operativo: Windows 10, Windows 11, minimo 22H2
Forza Horizon 6, requisiti estremi RT
(preset estremo RT, 2160p upscalati, 60+ fps)
- Processore: Intel Core i7 12700K, AMD Ryzen 7 7700X
- Scheda video: NVIDIA RTX 5070 Ti, AMD RX 9070 XT
- Memoria: 32 GB di RAM
- Storage: SSD NVMe
- Sistema operativo: Windows 10, Windows 11, minimo 22H2