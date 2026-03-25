Rivelati i requisiti di Forza Horizon 6 su PC, da minimo a estremo

Playground Games ha rivelato (forse in anticipo, visto che il post è poi stato rimosso) i requisiti di Forza Horizon 6 su PC, che includono diversi preset a seconda della configurazione, andando da minimo a estremo.

"Il nostro team ha apportato miglioramenti significativi al motore proprietario della versione PC, che ha garantito prestazioni eccellenti in Forza Horizon 5, spingendo la qualità e la fedeltà grafica del gioco oltre ogni limite raggiunto finora", ha dichiarato lo studio.

Non sorprende dunque scoprire che il nuovo capitolo della serie supporterà DLSS 4, AMD FSR 3 e 4, nonché Intel XeSS 2.1, sarà compatibile con i monitor ultrawide, includerà un'opzione per godere di un frame rate sbloccato e consentirà di attivare riflessi e illuminazione globale in ray tracing.

Non è finita: nel suo post, Playground Games ha parlato anche del gioco in mobilità e di come Forza Horizon 6 supporterà handheld come Steam Deck, ASUS ROG Xbox Ally e altri dispositivi simili.