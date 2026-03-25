L'aggiornamento 2.0 di Project Motor Racing vuole rispondere a tutte le critiche

Il simulatore Project Motor Racing prova a rilanciarsi con un aggiornamento enorme, che va a lavorare su tutte le criticità della prima versione, emerse nei commenti dei giocatori, che hanno stroncato il gioco . Lo sviluppatore GIANTS Software e lo sviluppatore Straight4 Studios hanno infatti pubblicato la versione 2.0 , definita come il più grande aggiornamento del gioco mai pubblicato. L'obiettivo è quello di rifondare le basi del progetto dopo l'astiosa accoglienza iniziale.

Un gioco rinnovato

L'update introduce cambiamenti profondi su più fronti. L'interfaccia utente è stata completamente riprogettata per rendere più immediata la navigazione tra eventi, vetture e campionati, mentre la fisica di guida è stata rivista per rendere più realistico il sistema di guida, controller o volante alla mano. Parallelamente, il lato online è stato rafforzato con sistemi anti-cheat migliorati, una gestione più stabile delle sessioni di gioco e un nuovo sistema di License Points pensato per incentivare la correttezza dei piloti nelle modalità classificate.

Rivista anche la modalità carriera, che ora gode di una progressione più chiara, una presentazione rinnovata degli eventi e l'introduzione di sponsor reali, oltre a elementi decorativi come cerimonie sul podio e trofei. Sul piano tecnico, infine, l'aggiornamento porta miglioramenti a grafica, illuminazione, prestazioni e stabilità generale.

Il lavoro sul gioco è stato portato avanti stando a stretto contatto con la community. "Sebbene il lancio abbia incontrato alcune difficoltà, siamo intervenuti in modo più attivo sul fronte publishing per contribuire a realizzare il pieno potenziale del gioco", ha commentato Boris Stefan di GIANTS Software. "Continuiamo a credere nel progetto e, a partire da oggi, lanciamo una promozione a tempo limitato che offre sconti fino al 50% per invitare un maggior numero di appassionati di corse a provare Project Motor Racing nella versione 2.0".

Sulla stessa linea Kevin Boland di Straight4 Studios, che sottolinea il lavoro svolto dopo il debutto: "A seguito dell'accoglienza contrastante riservata al lancio di Project Motor Racing lo scorso novembre, il team ha lavorato a stretto contatto con la comunità del sim racing per migliorare l'esperienza, patch dopo patch. Quei mesi di feedback, test e iterazioni culminano ora nell'aggiornamento 2.0, che rappresenta per noi una linea di demarcazione: il momento in cui consolidiamo l'esperienza di base e iniziamo a lavorare sul futuro".

Accanto all'aggiornamento, è in arrivo anche il primo contenuto aggiuntivo ufficiale: il Japanese GT500 Pack, disponibile dal 31 marzo. Il DLC introdurrà cinque vetture moderne della classe SUPER GT GT500 e quattro modelli iconici dell'era JGTC, tra cui la Nissan Skyline GT-R (R34) e la Nissan Fairlady Z (Z33), oltre a un circuito giapponese.

Per il resto, vi ricordiamo che Project Motor Racing è disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. L'aggiornamento 2.0 è disponibile per tutte le versioni.