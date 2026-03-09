Il team di Project Motor Racing sa di aver deluso i fan e anche se stesso: lavorerà per migliorare

Ad oggi, la cifra è salita al 37,89%, ma è ancora Perlopiù Negativa. Il team di sviluppo ha ora apertamente commentato la situazione, prendendosi le proprie responsabilità .

Project Motor Racing è stato pubblicato il 25 novembre 2025 e ha subito dovuto affrontare le critiche dei giocatori, che non hanno apprezzato l'opera sotto molteplici punti di vista, assegnandogli così un 16% di valutazioni positive .

Cosa ha detto il team di Project Motor Racing

"Quando abbiamo pubblicato Project Motor Racing a novembre, ci eravamo prefissati di costruire un simulatore di corse che catturasse l'intensità, l'immersione e la disciplina del vero motorsport", ha scritto lo studio.

"Quindi iniziamo con la semplice verità: non abbiamo centrato l'obiettivo. Non sulle cose che contavano di più. Vi abbiamo deluso, e abbiamo deluso noi stessi". Ammettendo che "più di una cosa" è andata storta, lo studio ha spiegato di essersi concentrato sul lavorare "instancabilmente per raddrizzare la rotta".

"Patch dopo patch, abbiamo ascoltato attentamente i vostri feedback - quelli positivi, quelli negativi e quelli schietti - e abbiamo agito di conseguenza", ha continuato lo studio. "Siamo arrivati alla settima patch nel tentativo di rendere Project Motor Racing l'esperienza che desiderate. Ci siamo già? No. Non ancora. Ma ci stiamo avvicinando allo standard che meritate e allo standard che noi stessi ci aspettiamo".

"Alla fine di marzo, pubblicheremo un aggiornamento davvero significativo volto a resettare le fondamenta di Project Motor Racing e a portare il simulatore molto più vicino a quello che dovrebbe essere il feeling di un titolo di motorsport serio. Condivideremo molti più dettagli nel corso di marzo".

