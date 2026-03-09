Replaced conferma con un trailer la nuova data di uscita su PC, Xbox e Game pass

Thunderful Games e Sad Cat Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di Replaced, confermando la nuova data di uscita fissata al 14 aprile su PC, Xbox Series X|S e all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.
Inizialmente il gioco sarebbe dovuto arrivare il 12 marzo, in pratica tra pochissimi giorni, ma il mese scorso gli sviluppatori hanno annunciato il rinvio a metà aprile per rifinire e ottimizzare l'esperienza. Il nuovo filmato sembra confermare che nel frattempo non ci sono stati ulteriori intoppi e che il progetto è ormai in dirittura d'arrivo.
Cos'è Replaced?
Replaced è un action‑platformer 2.5D ambientato in una versione alternativa e distopica degli anni '80, dove tecnologia e degrado urbano convivono in un mondo governato da corporazioni senza scrupoli. Il giocatore interpreta R.E.A.C.H., un'intelligenza artificiale intrappolata nel corpo di un essere umano, costretta a esplorare la città di Phoenix‑City per scoprire la verità sulla propria condizione e sui segreti che muovono la società.
Il gioco sin dalle sue prime apparizioni nel 2021 si è distinto e ha attirato l'interesse del pubblico grazie a uno stile visivo pixel‑art estremamente curato, che combina animazioni fluide, illuminazione dinamica e un'estetica cyberpunk malinconica quanto accattivante. Il gameplay alterna combattimenti corpo a corpo rapidi e coreografici, sezioni platform e momenti narrativi dal forte impatto emotivo.