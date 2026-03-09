Replaced conferma con un trailer la nuova data di uscita su PC, Xbox e Game pass

Thunderful Games e Sad Cat Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di Replaced, confermando la nuova data di uscita fissata al 14 aprile su PC, Xbox Series X|S e all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Inizialmente il gioco sarebbe dovuto arrivare il 12 marzo, in pratica tra pochissimi giorni, ma il mese scorso gli sviluppatori hanno annunciato il rinvio a metà aprile per rifinire e ottimizzare l'esperienza. Il nuovo filmato sembra confermare che nel frattempo non ci sono stati ulteriori intoppi e che il progetto è ormai in dirittura d'arrivo.