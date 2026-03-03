La demo di Replaced ha fatto ottimi numeri, gli sviluppatori ringraziano

Il Next Fest invernale di Steam è appena finito e gli studi di sviluppo stanno facendo i conti per capire i risultati ottenuti dalle loro demo. Pare che Sad Cat Studios, la software house di Replaced, sia particolarmente soddisfatta, tanto da vantare grossi numeri realizzati e ringraziare tutti quelli che hanno provato la demo.
Senza parole
"Siamo sinceramente senza parole." Hanno esordito gli sviluppatori nel messaggio con l'annuncio. "La risposta di questa community significa tutto per noi. Il vostro supporto è il carburante che ci sta portando attraverso l'ultimo tratto, e stiamo contando i giorni che mancano al lancio di REPLACED il 14 aprile 2026."
Ma quali sono questi numeri? Si parla di ben 185.000 giocatori, che hanno portato Replaced a essere aggiunto a ben 850.000 liste dei desideri.
Chiaramente non tutte le liste dei desideri derivano dalla demo, che di suo deve però aver dato una grossa spinta al gioco.
Attualmente Replaced è al 33° posto della classifica dei giochi nel maggior numero di liste dei desideri di Steam, subito sotto a Marathon, di cui abbiamo appena riportato i buoni risultati, sempre su Steam.
Come sempre, essere in tante liste dei desideri non equivale a vendite automatiche, ma è comunque sintomo di interesse da parte del pubblico. Inoltre è una metrica molto importante da spendere con editori ed eventuali partner commerciali.