In arrivo una demo di Replaced per il Next Fest di Steam, ma niente Xbox

Purtroppo ci sono anche cattive notizie: pare che la demo non sarà giocabile su Xbox , nonostante Replaced sia stato annunciato anni fa come un'esclusiva console per la piattaforma di Microsoft. Va detto che c'è sempre una possibilità che la demo Xbox arrivi in un secondo momento.

Pare che dopo anni di attesa, finalmente potremo giocare a Replaced . Lo studio di sviluppo Sad Cat Studios e l'editore Thunderful Publishing hanno infatti annunciato che l'11 febbraio, in occasione dell'avvio del nuovo Next Fest di Steam , sarà pubblicata una demo giocabile , che potremo scaricare da Steam e dal Windows Store.

Dopo anni di attesa

Replaced è un gioco d'azione con grafica 2.5D, in uscita il 12 marzo 2026, in cui il giocatore deve scoprire i sinistri segreti della Phoenix Corporation guidando R.E.A.C.H., un'intelligenza artificiale intrappolata contro la sua volontà in un corpo umano.

La grafica dell'annuncio della demo di Replaced

In un'America alternativa degli anni '80 stravolta da una catastrofe nucleare, la città di Phoenix è diventata una delle roccaforti della corporazione, un crogiolo di corruzione in cui i criminali prosperano e la vita umana non è che mera merce di scambio.

Replaced fu annunciato a giugno 2021 e dato in uscita per il 2022. Molti fecero subito un parallelo con The Last Night di Tim Soret, un altro titolo 2.5D svanito nel nulla. In entrambi i casi i lanci furono rimandati, ma pare che almeno Replaced ce l'abbia fatta a trovare una sua forma e che presto ci potremo giocare.