Un nuovo RPG Maker è stato annunciato e propone uno stile grafico HD-2D

A molti piace giocare ai videogiochi e una buona fetta di questi adora anche crearli. Non tutti però sanno lavorare con complessi software di sviluppo e preferiscono usare strumenti più semplici, come ad esempio RPG Maker.

Se anche voi avete amato usare questo programma creativo, sarete felici di sapere che è stata ora annunciata una nuova versione, per ora senza nome.