Un nuovo RPG Maker è stato annunciato e propone uno stile grafico HD-2D

A molti piace giocare ai videogiochi e una buona fetta di questi adora anche crearli. Non tutti però sanno lavorare con complessi software di sviluppo e preferiscono usare strumenti più semplici, come ad esempio RPG Maker.
Se anche voi avete amato usare questo programma creativo, sarete felici di sapere che è stata ora annunciata una nuova versione, per ora senza nome.
Il teaser trailer del nuovo RPG Maker
Come potete vedere qui sotto, il trailer ufficiale del nuovo RPG Maker si apre mostrando un classico gioco di ruolo 2D con visuale a volo d'uccello. Si tratta di ciò che gli utilizzatori del software hanno sempre potuto creare.
Poi, però, il trailer cambia registro e ripropone quanto mostrato con un nuovo stile grafico, che ricorda molto il moderno HD-2D usato da Square Enix in titoli come Octopath Traveler, Dragon Quest I & II HD-2D Remake e Dragon Quest III HD-2D Remake.
Purtroppo non abbiamo altre informazioni e non sappiamo quali altre novità proporrà questo nuovo RPG Maker senza nome. Supponiamo che includerà tanti nuovi strumenti di lavoro, ma per ora non ci resta che attendere nuovi dettagli ufficiali.
Diteci, avete mai provato a creare un GDR con RPG Maker?