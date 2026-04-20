Dragon Ball Xenoverse 2 svela Future Saga Chapter 4 con un trailer e periodo di uscita: è il DLC finale

Il debutto del DLC è previsto durante l'estate e introdurrà un'ultima avventura che porterà la lunga storia del gioco "alla sua drammatica conclusione, riflettendo su tutto ciò che i giocatori hanno compiuto finora per proteggere la storia, le linee temporali e il futuro".

Al Battle Hour 2026, Bandai Namco ha svelato Future Saga Chapter 4 , l'espansione finale di Dragon Ball Xenoverse 2 , che andrà a concludere un abbondante e lungo supporto post‑lancio durato quasi dieci anni.

L'ultima battaglia

Il trailer che ha accompagnato l'annuncio preannuncia un'epica battaglia finale tra le forze del bene e del male, concludendo un percorso condiviso per anni da milioni di giocatori. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sui contenuti né una data di uscita precisa per il DLC, con maggiori informazioni che arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane.

Come accennato in apertura, Future Saga Chapter 4 è l'ultimo contenuto per Xenoverse 2. Ma per una storia che si conclude, un'altra è pronta a iniziare: come forse saprete, durante il Battle Hour 2026 Bandai Namco ha anche presentato ufficialmente Dragon Ball Xenoverse 3, che porterà i giocatori ad affrontare nuove avventure originali nell'Anno 1.000.