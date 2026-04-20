Sconti di primavera per Google: tagli importanti sui Pixel 10 e super permuta fino al 6 maggio

Dal 19 aprile 2026 al 6 maggio 2026 Google Store Italia attiva una nuova finestra promozionale dedicata alla famiglia Pixel, con una struttura più interessante del solito perché combina sconto diretto sul prezzo, permuta dello smartphone usato e bonus extra già inclusi nella valutazione finale. In pratica, non c'è solo un taglio immediato in cassa: chi ha un telefono idoneo da dare indietro può abbassare in modo molto sensibile il prezzo finale dei nuovi Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10. A completare il quadro c'è anche un nuovo sconto diretto su Pixel 9a, che resta la porta d'ingresso più semplice all'ecosistema Google.

Pixel 10 Pro e Pro XL: sconti diretti e permuta molto più interessante Sui modelli più ambiziosi della gamma, Google ha scelto una formula molto aggressiva. Pixel 10 Pro beneficia di 200€ di sconto diretto e può arrivare a una permuta fino a 740€, cifra che include già un bonus extra di 150€. Il fratello maggiore, Pixel 10 Pro XL, sale addirittura a 300€ di sconto diretto, sempre con permuta fino a 740€ e con lo stesso buono extra da 150€ incluso nella valutazione. È la classica promozione che diventa particolarmente forte per chi arriva da un top di gamma recente: in quel caso il rimborso dell'usato può coprire una parte molto consistente del costo residuo. Potete accedere alla pagina di Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL cliccando su questo link. Google Pixel 10 Pro XL

Pixel 10: sconto alto e permuta fino a 565€ Anche il Pixel 10 standard rientra nella promo con numeri tutt'altro che trascurabili. Qui Google applica 220€ di sconto diretto, a cui si aggiunge una permuta fino a 565€ con 100€ di buono extra già inclusi nella valutazione. È una combinazione molto interessante per chi vuole entrare nella nuova generazione Pixel senza spingersi sui modelli Pro, mantenendo comunque il vantaggio dell'AI integrata, della fotografia computazionale e del software "pulito" che da anni rappresenta il punto di forza della serie. In questo caso il bilanciamento tra sconto iniziale e valore della permuta rende il Pixel 10 probabilmente il modello più "facile" da consigliare a chi arriva da un dispositivo Android di fascia medio-alta. Potete accedere alla pagina di Pixel 10 cliccando su questo link.

Pixel 9a resta il modello più lineare Per chi non vuole complicarsi troppo la vita con permute e valutazioni dell'usato, Pixel 9a è il prodotto più immediato della promo: Google applica semplicemente 50€ di sconto diretto sul prezzo del telefono. Non c'è il fascino dei grandi numeri legati ai modelli superiori, ma c'è un vantaggio chiaro e leggibile in cassa su uno smartphone che continua a puntare tutto sul rapporto qualità/prezzo, sugli aggiornamenti rapidi e sulla buona resa fotografica della serie A. Potete accedere alla pagina di Pixel 9a cliccando su questo link. Google Pixel 9a Accanto agli Spring Savings, Google ha attivato anche una promozione dedicata alla sola trade-in offer, con rimborso fino a 410€ su smartphone usati idonei e 50€ di bonus extra inclusi. Come sempre, la cifra massima dipende dal telefono consegnato, dalle condizioni e dall'esito della valutazione. Potete accedere alla pagina dedicata alla permuta cliccando su questo link.