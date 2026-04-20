Forza Horizon 6 si mostra in un lungo video gameplay tratto da Xbox Series X

Il content creator Don Joewon Song ha pubblicato un lungo video gameplay di circa 35 minuti di Forza Horizon 6, basato su una build non definitiva del titolo, ma che comunque sembra già molto rifinita. Le sequenze sono tratte dalla versione Xbox Series X, con modalità grafica Quality a 30 fps.

Come spiega a inizio il filmato, l'autore ha avuto modo di provare questa versione del titolo per circa 10 giorni, tutto il tempo necessario per montare un'ampia varietà di sequenze con vari bolidi da corsa e ambientazioni. Il content creator tuttavia precisa che la build da lui giocata aveva delle importanti limitazioni in termini di contenuti e progressione, dunque quello che vedrete nel filmato è solo una parte del parco vetture presenti nel gioco.