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Forza Horizon 6 si mostra in un lungo video gameplay tratto da Xbox Series X

Forza Horizon 6 torna a mostrarsi con un video gameplay di circa 35 minuti tratto dalla versione Xbox Series X, in vista del lancio in programma il 19 maggio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/04/2026
Alcuni dei bolidi di Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Il content creator Don Joewon Song ha pubblicato un lungo video gameplay di circa 35 minuti di Forza Horizon 6, basato su una build non definitiva del titolo, ma che comunque sembra già molto rifinita. Le sequenze sono tratte dalla versione Xbox Series X, con modalità grafica Quality a 30 fps.

Come spiega a inizio il filmato, l'autore ha avuto modo di provare questa versione del titolo per circa 10 giorni, tutto il tempo necessario per montare un'ampia varietà di sequenze con vari bolidi da corsa e ambientazioni. Il content creator tuttavia precisa che la build da lui giocata aveva delle importanti limitazioni in termini di contenuti e progressione, dunque quello che vedrete nel filmato è solo una parte del parco vetture presenti nel gioco.

Manca meno di un mese al lancio nei negozi e su Game Pass

Vi ricordiamo che Forza Horizon 6 arriverà nei negozi il prossimo 19 maggio su Xbox Series X|S e PC (o il 15 maggio con la Premium Edition), con la versione PS5 che invece tarderà qualche mese, ma è comunque prevista per quest'anno. Il titolo arriverà anche al lancio nel catalogo di PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate.

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Come i precedenti episodi, si tratta di un gioco di corse arcade in cui il giocatore può esplorare liberamente una vasta ambientazione open world che offre tantissime possibilità in termini di gare e attività, incluso il semplice piacere di esplorare e ammirare i panorami, in questo episodio quelli del Giappone, dalle strade cittadine di Tokyo a zone rurali, costiere e montuose. Nel frattempo potete farvi un'idea grazie al nostro provato.

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