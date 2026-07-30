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Apple iPhone 16e da 512 GB è al minimo storico su Amazon: costa 200 € in meno

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone iPhone 16e da 512 GB con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/07/2026
iPhone 16e

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone Apple iPhone 16e da 512 GB a 799 € rispetto al prezzo consigliato di 999 €, permettendoti di risparmiare fino al 20%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche

L'iPhone 16e è dotato di chip A18 per Apple Intelligence e gaming di alto livello, mentre la batteria offre fino a 26 ore di riproduzione video. Il display Super Retina XDR è da 6,1" con tecnologia OLED e parte frontale in Ceramic Shield. Il comparto fotografico, invece, si basa su una Fusion da 48 MP per foto ad alta risoluzione e su un teleobiettivo 2x di qualità ottica, mentre la fotocamera frontale è da 12 MP.

iPhone 16e
iPhone 16e

Se sei alla ricerca di un prodotto con buone prestazioni, leggero e compatto, questo iPhone è perfetto per te. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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