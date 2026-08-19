Poco F8 Pro è il medio-gamma da prendere su AliExpress: con il codice sconto diventa un best buy

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del Poco F8 Pro tramite codice sconto: il coupon è MULTI45€ (o ITAE45 / ITNS45) con cui si otterrà un risparmio di 45€ per un costo finale di 379,05€. Acquistalo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista entro il 25 agosto.

POCO F8 Pro si presenta come uno smartphone orientato alle prestazioni, grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Elite, pensato per garantire un'elevata potenza di elaborazione anche nelle attività più impegnative. Il dispositivo integra un display da 6,59 pollici, offrendo una superficie ampia per la fruizione di contenuti multimediali, videogiochi e applicazioni.