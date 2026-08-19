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Poco F8 Pro è il medio-gamma da prendere su AliExpress: con il codice sconto diventa un best buy

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del Poco F8 Pro tramite codice sconto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/08/2026
Poco F8 Pro

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del Poco F8 Pro tramite codice sconto: il coupon è MULTI45€ (o ITAE45 / ITNS45) con cui si otterrà un risparmio di 45€ per un costo finale di 379,05€. Acquistalo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista entro il 25 agosto.

POCO F8 Pro si presenta come uno smartphone orientato alle prestazioni, grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Elite, pensato per garantire un'elevata potenza di elaborazione anche nelle attività più impegnative. Il dispositivo integra un display da 6,59 pollici, offrendo una superficie ampia per la fruizione di contenuti multimediali, videogiochi e applicazioni.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Dal punto di vista del design, POCO F8 Pro misura 157,5 x 75,3 x 8 mm e ha un peso di 199 grammi. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 MP, con apertura f/1.9, lunghezza focale equivalente di 24 mm e obiettivo grandangolare.

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Per i selfie è presente una fotocamera frontale da 20 MP, con sensore da 1/2,0". L'autonomia è affidata a una batteria da 6.210 mAh, supportata dalla ricarica cablata a 100 W. Sul fronte software, POCO F8 Pro utilizza Android 16 con interfaccia HyperOS 3.

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