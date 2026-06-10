Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration è ora disponibile su Nintendo Switch 2

Sono passati dieci anni dall'uscita originale ma non li dimostra affatto, motivo per il quale Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration arriva oggi su Nintendo Switch 2 ancora in splendida forma, come una delle avventure più amate di Lara Croft all'interno della più recente trilogia "survivor".

Dopo Tomb Raider: Definitive Edition arriva dunque anche l'ottimo secondo capitolo della serie, cosa che probabilmente porterà anche al lancio di Shadow of the Tomb Raider nel prossimo futuro. Potete trovare Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration a questo indirizzo su Nintendo eShop, al momento in promozione al prezzo di 26,99€ invece di 29,99€.

Il gioco è uscito originariamente a novembre 2015 su Xbox 360 e Xbox One, nel gennaio successivo su PC e poi a ottobre 2016 anche su PS4, in questa edizione 20 Year Celebration che aggiunge anche diversi elementi.