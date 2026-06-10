Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration è ora disponibile su Nintendo Switch 2

Sono passati dieci anni dall'uscita originale ma non li dimostra affatto, motivo per il quale Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration arriva oggi su Nintendo Switch 2 ancora in splendida forma, come una delle avventure più amate di Lara Croft all'interno della più recente trilogia "survivor".
Dopo Tomb Raider: Definitive Edition arriva dunque anche l'ottimo secondo capitolo della serie, cosa che probabilmente porterà anche al lancio di Shadow of the Tomb Raider nel prossimo futuro. Potete trovare Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration a questo indirizzo su Nintendo eShop, al momento in promozione al prezzo di 26,99€ invece di 29,99€.
Il gioco è uscito originariamente a novembre 2015 su Xbox 360 e Xbox One, nel gennaio successivo su PC e poi a ottobre 2016 anche su PS4, in questa edizione 20 Year Celebration che aggiunge anche diversi elementi.
Una grande avventura per Lara Croft
La versione Nintendo Switch 2 di Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration è curata da Aspyr sulla base del codice sviluppato da Crystal Dynamics, cercando di portare tutti i contenuti e le caratteristiche dell'originale anche sulla console ibrida Nintendo.
La storia di questo capitolo mette in scena le avventure di una Lara Croft già nel pieno delle sue capacità da avventuriera esploratrice e archeologa, alla ricerca della città perduta di Kitez e della Sorgente Divina, attraversando spettacolari scenari dalla Siria alla Siberia e vari altri ambienti.
Oltre alla storia principale, l'edizione in questione comprende anche le espansioni "Baba Yaga: The Temple of the Witch", "Cold Darkness Awakened", "Blood Ties", "Lara's Nightmare", "Endurance Mode" e "Co-Op Endurance".
Le varie aggiunte forniscono anche esperienze di gioco piuttosto particolari e quasi tendenti al survival horror, arricchendo ulteriormente un action adventure che risulta ancora davvero molto valido.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.