Sonic Rumble diventa Sonic Rumble Party e viene aggiornato alla versione 1.5: arrivano i puffi

Sonic Rumble Party è stato aggiornato alla versione 1.5.0. Contestualmente, Rovio ha avviato un evento crossover dedicato ai puffi. Inoltre, come avrete notato c'è stato anche un cambio di titolo: niente più Sonic Rumble, ma Sonic Rumble Party, che mira a rende il gioco più appetibile al grande pubblico.
La novità principale della versione 1.5.0 è l'introduzione della modalità Party Rumble, che include oltre 30 livelli e nuove modalità di gioco, affiancata da un sistema di ricompense inedito chiamato "Toy Capsules". In generale, l'aggiornamento aumenta anche le ricompense (come gli Anelli Stella Rossa) e migliora il bilanciamento complessivo del gioco. Sono stati inoltre apportati vari miglioramenti all'interfaccia, soprattutto per la versione PC, per dare risposte ad alcune richieste della comunità.
Nuovi contenuti che puffano
Oltre ai nuovi contenuti, sono state apportate alcune modifiche tecniche, sono stati sistemati i punteggi, sono state modificate le ricompense di alcune modalità, sono state migliorate le battaglie cooperative e la modalità squadra e sono stati aggiunti dei nuovi elementi come i "Super Attack Items" e i "Squad Boosters". Alcune modalità e funzionalità meno amate e utilizzate sono invece state rimosse del tutto o riviste.
Parallelamente, è stato lanciato un evento crossover a tempo limitato con i puffi, anche se la descrizione ufficiale fa riferimento a un crossover con Nights into the Dream. Evidentemente deve esserci stato un errore, che speriamo venga corretto al più presto.
Comunque sia, il video mostra chiaramente i personaggi di Peyo e presenta quelli che sono stati aggiuti al gioco, come Grande Puffo e Puffetta, facendoli vedere anche in alcune fasi di gameplay. Viene mostrato anche il livello ispirato al Villaggio dei Puffi.