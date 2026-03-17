Sonic Rumble diventa Sonic Rumble Party e viene aggiornato alla versione 1.5: arrivano i puffi

La novità principale della versione 1.5.0 è l'introduzione della modalità Party Rumble , che include oltre 30 livelli e nuove modalità di gioco, affiancata da un sistema di ricompense inedito chiamato "Toy Capsules". In generale, l'aggiornamento aumenta anche le ricompense (come gli Anelli Stella Rossa) e migliora il bilanciamento complessivo del gioco . Sono stati inoltre apportati vari miglioramenti all'interfaccia, soprattutto per la versione PC, per dare risposte ad alcune richieste della comunità.

Sonic Rumble Party è stato aggiornato alla versione 1.5.0 . Contestualmente, Rovio ha avviato un evento crossover dedicato ai puffi . Inoltre, come avrete notato c'è stato anche un cambio di titolo: niente più Sonic Rumble, ma Sonic Rumble Party, che mira a rende il gioco più appetibile al grande pubblico.

Nuovi contenuti che puffano

Oltre ai nuovi contenuti, sono state apportate alcune modifiche tecniche, sono stati sistemati i punteggi, sono state modificate le ricompense di alcune modalità, sono state migliorate le battaglie cooperative e la modalità squadra e sono stati aggiunti dei nuovi elementi come i "Super Attack Items" e i "Squad Boosters". Alcune modalità e funzionalità meno amate e utilizzate sono invece state rimosse del tutto o riviste.

Parallelamente, è stato lanciato un evento crossover a tempo limitato con i puffi, anche se la descrizione ufficiale fa riferimento a un crossover con Nights into the Dream. Evidentemente deve esserci stato un errore, che speriamo venga corretto al più presto.

Comunque sia, il video mostra chiaramente i personaggi di Peyo e presenta quelli che sono stati aggiuti al gioco, come Grande Puffo e Puffetta, facendoli vedere anche in alcune fasi di gameplay. Viene mostrato anche il livello ispirato al Villaggio dei Puffi.