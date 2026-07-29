Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged per PC Steam a meno di 20 euro con lo sconto di Instant Gaming

Il mondo dei modellini Milestone torna a far bruciare l'asfalto virtuale con un'offerta imperdibile per la versione PC Steam. Su Instant Gaming potete trovare Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged proposto a un prezzo netto di 14,99 €, contro i 50,00 € del prezzo di listino ufficiale presente su Steam. Applicando l'aliquota IVA al 22% richiesta in fase di acquisto il costo definitivo a saldo equivale a soli 18,29€. Sebbene lo store pubblicizzi un imponente taglio del 70% calcolato sul valore, il confronto diretto tra il costo totale tassato e il listino iniziale evidenzia un risparmio reale ed effettivo di 31,71 €, pari a uno sconto effettivo del 63%. È un ottimo momento per arricchire la propria libreria riscattando immediatamente la chiave digitale direttamente su Instant Gaming .

Scontri ad alta velocità, scatti laterali e un garage senza limiti

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged espande in ogni direzione la formula di successo del capitolo precedente, introducendo un sistema di guida ancora più dinamico e profondo. Le gare non si limitano più alla sola gestione della derapata e del turbo: ora i piloti possono sfruttare il salto e il doppio salto per scavalcare ostacoli, imboccare scorciatoie aeree ed evitare collisioni disastrose. A questo si aggiunge lo scatto laterale, una manovra fondamentale per speronare gli avversari fuori pista o schivare attacchi dell'ultimo secondo. La modalità carriera principale, intitolata Creature Rampage, cala i giocatori in un'avventura narrativa cadenzata da divertenti sequenze animate e battaglie contro imponenti boss feroci per salvare la città. Il parco veicoli vanta oltre 130 mezzi sbloccabili compresi tra auto iconiche, moto e ATV, suddivisi in categorie come Swift, Drift e Heavy Duty, ciascuna potenziabile attraverso un albero delle abilità dedicato.

Il comparto tecnico della versione PC sfrutta appieno la potenza dell'hardware moderno offrendo prestazioni fluide a 60 fotogrammi al secondo, illuminazione dinamica di alto livello e scenari ricchi di dettagli micro-scalati, che vanno dai campi da Mini Golf alle sale giochi fino ai musei dei dinosauri. La chiave digitale acquistata fornisce il codice per il riscatto diretto su Steam, con pieno supporto al multiplayer online cross-play per sfidare la community globale, l'intramontabile split-screen locale per due giocatori e gli editor per creare liberamente livree personalizzate e tracciati da condividere online. Qui trovate la nostra recensione di Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged per saperne di più.