Le cuffie ASUS ROG Delta S Core sono al minimo storico: versatili e confortevoli

Se sei alla ricerca di nuove cuffie, le ASUS ROG Delta S Core sono attualmente su Amazon a 62,99 € rispetto al prezzo mediano di 106,38 €, permettendoti di risparmiare fino al 41%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Leggere e affidabili
Queste cuffie presentano cuscinetti ergonomici a forma di D e un design leggero da 270 grammi per offrirti il massimo comfort anche per le sessioni più lunghe. Presentano inoltre driver ASUS Essence da 50 mm e tecnologia a camera ermetica: ciò si traduce in un suono coinvolgente e convincente, che si tratti di ascoltare musica o giocare. Inoltre, sono dotate di un microfono a braccio per una comunicazione vocale cristallina.
Si tratta di un prodotto particolarmente versatile, grazie al connettore da 3,5 mm compatibile con PC, console PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mac e smartphone. Nel complesso, queste cuffie sono molto apprezzate dagli utenti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.