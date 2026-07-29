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Le cuffie ASUS ROG Delta S Core sono al minimo storico: versatili e confortevoli

Tra le offerte di Amazon troviamo le cuffie ASUS ROG Delta S Core per PC e console con surround virtuale 7.1 e cuscinetti ergonomici.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/07/2026
ASUS ROG Delta S Core

Se sei alla ricerca di nuove cuffie, le ASUS ROG Delta S Core sono attualmente su Amazon a 62,99 € rispetto al prezzo mediano di 106,38 €, permettendoti di risparmiare fino al 41%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Leggere e affidabili

Queste cuffie presentano cuscinetti ergonomici a forma di D e un design leggero da 270 grammi per offrirti il massimo comfort anche per le sessioni più lunghe. Presentano inoltre driver ASUS Essence da 50 mm e tecnologia a camera ermetica: ciò si traduce in un suono coinvolgente e convincente, che si tratti di ascoltare musica o giocare. Inoltre, sono dotate di un microfono a braccio per una comunicazione vocale cristallina.

ASUS ROG Delta S Core
ASUS ROG Delta S Core

Si tratta di un prodotto particolarmente versatile, grazie al connettore da 3,5 mm compatibile con PC, console PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mac e smartphone. Nel complesso, queste cuffie sono molto apprezzate dagli utenti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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