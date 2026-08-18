Oculus Quest 3S è tra le offerte Back to School di AliExpress: applica il coupon e risparmia

Oculus Quest 3S è in offerta su AliExpress, applicando il codice sconto dedicato puoi risparmiare sull'acquisto: il coupon è MULTI45 (o ITAE45 / ITNS45) grazie al quale puoi risparmiare 45€ per un costo finale di 288,73€. La spedizione è prevista tra il 21 e il 28 agosto. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Oculus Quest 3S è un visore per la realtà virtuale progettato per offrire prestazioni superiori rispetto alla precedente generazione, combinando maggiore potenza di elaborazione, un comparto ottico ad alta definizione e funzionalità avanzate per il passaggio diretto alla realtà circostante.
Ulteriori dettagli sul visore
Sul fronte visivo, Quest 3S utilizza pannelli con una risoluzione di 1832 x 1920 pixel per occhio e lenti di tipo Fresnel. È inoltre presente un sistema con tre distanze di regolazione dell'interasse (IAD), utile per adattare la visione alle diverse esigenze dell'utente.
L'autonomia dichiarata raggiunge mediamente 2,5 ore, grazie a una batteria da 4.324 mAh. Per l'archiviazione sono disponibili due configurazioni, rispettivamente da 128 GB e 256 GB, consentendo di scegliere la capacità più adatta alle proprie necessità.
Un altro elemento caratterizzante è il sistema di passaggio diretto, che permette di osservare l'ambiente esterno con una risoluzione dichiarata 4,5 volte superiore a Quest 2, migliorando chiarezza e resa dei colori.
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