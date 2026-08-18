Oculus Quest 3S è tra le offerte Back to School di AliExpress: applica il coupon e risparmia

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Oculus Quest 3S è un visore per la realtà virtuale progettato per offrire prestazioni superiori rispetto alla precedente generazione, combinando maggiore potenza di elaborazione, un comparto ottico ad alta definizione e funzionalità avanzate per il passaggio diretto alla realtà circostante.