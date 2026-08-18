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Oculus Quest 3S è tra le offerte Back to School di AliExpress: applica il coupon e risparmia

Oculus Quest 3S è in offerta su AliExpress, applicando il codice sconto dedicato puoi risparmiare sull'acquisto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/08/2026
Oculus Quest 3S

Oculus Quest 3S è in offerta su AliExpress, applicando il codice sconto dedicato puoi risparmiare sull'acquisto: il coupon è MULTI45 (o ITAE45 / ITNS45) grazie al quale puoi risparmiare 45€ per un costo finale di 288,73€. La spedizione è prevista tra il 21 e il 28 agosto. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Oculus Quest 3S è un visore per la realtà virtuale progettato per offrire prestazioni superiori rispetto alla precedente generazione, combinando maggiore potenza di elaborazione, un comparto ottico ad alta definizione e funzionalità avanzate per il passaggio diretto alla realtà circostante.

Ulteriori dettagli sul visore

Sul fronte visivo, Quest 3S utilizza pannelli con una risoluzione di 1832 x 1920 pixel per occhio e lenti di tipo Fresnel. È inoltre presente un sistema con tre distanze di regolazione dell'interasse (IAD), utile per adattare la visione alle diverse esigenze dell'utente.

Meta Quest 3S 128 Gb

L'autonomia dichiarata raggiunge mediamente 2,5 ore, grazie a una batteria da 4.324 mAh. Per l'archiviazione sono disponibili due configurazioni, rispettivamente da 128 GB e 256 GB, consentendo di scegliere la capacità più adatta alle proprie necessità.

Un altro elemento caratterizzante è il sistema di passaggio diretto, che permette di osservare l'ambiente esterno con una risoluzione dichiarata 4,5 volte superiore a Quest 2, migliorando chiarezza e resa dei colori.

Puoi entrare gratuitamente nella Squadra Cashback di Multiplayer.it tramite questo link, dal 3% al 9% e fino a 15€ al giorno.

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