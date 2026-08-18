Futuri iPhone, device per la casa, AirPods e chi più ne ha più ne metta: da macOS Tahoe il futuro di Apple

L'imminente aggiornamento di macOS Tahoe 26.7 ha spalancato una finestra sui progetti che la casa di Cupertino sta preparando per i prossimi mesi. Esaminando a fondo la versione quasi definitiva del software, gli esperti hanno scovato una lunghissima serie di nomi in codice e riferimenti testuali che rimandano a dispositivi hardware non ancora presentati al pubblico.
Tra le novità più interessanti spiccano i dispositivi dedicati alla casa intelligente. Nel codice compaiono tracce del futuro centro di controllo domestico, previsto sia in versione con base d'appoggio sia da fissare al muro, affiancato da un nuovo sistema operativo denominato Pebble.
Da macOS aggiornamenti su accessori audio e iPhone
Si notano inoltre riferimenti a un possibile aggiornamento per la cassa smart HomePod mini e a un accessorio inedito dotato di sensori visivi, capace di scattare immagini e riconoscere i suoni degli allarmi, ipotizzato come una videocamera di sicurezza.
Spostando lo sguardo sugli accessori audio, emergono dettagli relativi a un paio di AirPods dotate di fotocamera con supporto per lo streaming video, il cui debutto potrebbe avvenire già a settembre, oltre alle AirPods Pro di quarta generazione e nuovi modelli a marchio Beats.
Sul fronte della telefonia, compaiono le sigle dell'intera famiglia degli iPhone 18, con il modello Pro, la variante Pro Max e l'inedito pieghevole iPhone Ultra.
Attese novità per PC e tablet: tutto arriva da macOS
Non mancano le novità per la linea dei computer e dei tablet. Il sistema cita un nuovo MacBook Pro da 14 pollici di ingresso con chip M6, varianti avanzate con display di tipo OLED e rinnovati modelli di iMac.
Per quanto riguarda i tablet, il prossimo iPad mini riceverà un importante aggiornamento dello schermo e un processore più potente, mentre per la realtà virtuale si scorgono tracce di un visore evoluto o più economico.
Infine, il codice rivela l'arrivo degli strumenti di intelligenza artificiale in territorio cinese, affiancati da rigidi protocolli di sicurezza per il controllo dei contenuti visivi e testuali.