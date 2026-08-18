Futuri iPhone, device per la casa, AirPods e chi più ne ha più ne metta: da macOS Tahoe il futuro di Apple

L'imminente aggiornamento di macOS Tahoe 26.7 ha spalancato una finestra sui progetti che la casa di Cupertino sta preparando per i prossimi mesi. Esaminando a fondo la versione quasi definitiva del software, gli esperti hanno scovato una lunghissima serie di nomi in codice e riferimenti testuali che rimandano a dispositivi hardware non ancora presentati al pubblico.

Tra le novità più interessanti spiccano i dispositivi dedicati alla casa intelligente. Nel codice compaiono tracce del futuro centro di controllo domestico, previsto sia in versione con base d'appoggio sia da fissare al muro, affiancato da un nuovo sistema operativo denominato Pebble.