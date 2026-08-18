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Fortnite Capitolo 7 Stagione 4 fra i tanti crossover avrà anche DOOM?

Nel nuovo trailer dedicato a Fortnite Capitolo 7 Stagione 4, che mostra le numerose collaborazioni che si terranno nelle prossime settimane, compare una possibile sorpresa.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/08/2026
Un'immagine di Fortnite Capitolo 7 Stagione 4
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Da un teaser nascosto all'interno di un recente trailer del gioco emerge l'idea che Fortnite Capitolo 7 Stagione 4 potrebbe contenere un'interessante collaborazione con DOOM all'interno della prossima stagione di contenuti.

Epic Games ha pubblicato nelle ore scorse un trailer ufficiale dedicato a Fortnite Capitolo 7 Stagione 4 che condensa in qualche secondo diverse novità in arrivo all'interno del celebre gioco con "Override", contenente anche alcuni riferimenti alle immancabili collaborazioni.

Alcune di queste sono facilmente visibili, mentre altre a quanto pare sono più nascoste, e tra queste sembra comparire anche un possibile riferimento a DOOM, semi-nascosto nello sfondo.

Un mistone di collaborazioni varie

Le collaborazioni palesemente presentate con questo video sono quelle con Sonic the Hedgehog, con tanto di livello a tema Green Hill Zone, Persona con la presenza della skin a tema per il protagonista, Mega Man, Mortal Kombat e tanti altri.

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Di fatto, l'intero video è un susseguirsi di easter egg e cameo tratti da varie serie videoludiche, a rimarcare come Fortnite sia diventato un universo connesso fra diversi franchise di questo medium e non solo, come ormai vediamo da molto tempo a questa parte.

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Tuttavia, come da tradizione, Epic Games non ha voluto svelare tutto in maniera palese già da questo trailer, mantenendo alcuni segreti ancora da annunciare nel prossimo periodo, comprese collaborazioni a sorpresa.

Una di queste sembra essere proprio DOOM, considerando che in un frammento del video sembra comparire il classico protagonista della serie tra le figure che emergono dallo sfondo.

Si tratterebbe peraltro di una collaborazione piuttosto in linea con lo spirito del gioco, dunque l'idea non è affatto assurda e attendiamo eventuali conferme da parte di Epic su questa ennesima partnership di livello.

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