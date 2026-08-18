Xiaomi Pad 7 è in promozione su AliExpress: a questo prezzo diventa un best buy fra i tablet

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Xiaomi Pad 7 è un tablet pensato per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, qualità dello schermo e versatilità, grazie a una dotazione hardware adatta sia alla produttività sia all'intrattenimento. Il dispositivo utilizza il processore Snapdragon 7+ Gen 3 di casa Qualcomm.