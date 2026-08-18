Xiaomi Pad 7 è in promozione su AliExpress: a questo prezzo diventa un best buy fra i tablet

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Xiaomi Pad 7 è un tablet pensato per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, qualità dello schermo e versatilità, grazie a una dotazione hardware adatta sia alla produttività sia all'intrattenimento. Il dispositivo utilizza il processore Snapdragon 7+ Gen 3 di casa Qualcomm.
Ulteriori dettagli sul tablet
Il tablet integra un ampio display da 11,2 pollici con risoluzione 3200 x 2136 pixel, pari a 3,2K, e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Una configurazione pensata per garantire immagini definite e una notevole fluidità durante la navigazione, la riproduzione multimediale e l'utilizzo delle applicazioni.
L'autonomia è affidata a una batteria da 8.850 mAh, mentre il comparto audio dispone di quattro altoparlanti con Dolby Atmos. Sul fronte della connettività troviamo USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, 802.11 a/b/g, Wi-Fi 2,4 e 5 GHz e Bluetooth 5.4. Il tablet pesa circa 500 grammi.
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