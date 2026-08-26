Un classico d'avventura a meno di 1,50€: The Curse of Monkey Island per PC e Mac in sconto su Instant Gaming

Un cult senza tempo che si trova in promozione da diver so tempo, ma che rimane un acquisto obbligato per chiunque non lo abbia ancora in libreria. The Curse of Monkey Island è presente su Instant Gaming con un taglio dello 86% sul costo netto di 0,99 €, cifre che si traducono in una spesa finale di 1,21 € con IVA al 22% inclusa a fronte dei 7,00 € di listino originale. Il risparmio effettivo equivale a 5,79 € sul prezzo pieno . Trovate il link per il riscatto diretto nel box promozionale in alto per avere il codice che vi permette di aggiungere il titolo in libreria.

Lo stile cartoon di Guybrush Threepwood e le specifiche della versione Steam

Terzo capitolo della celebre saga LucasArts, The Curse of Monkey Island segna il passaggio della serie alla veste grafica in stile cartone animato disegnato a mano, affiancata da una colonna sonora orchestrale e dal doppiaggio originale. Le vicende vedono di nuovo protagonista il pirata Guybrush Threepwood, impegnato a spezzare la maledizione che ha trasformato Elaine Marley in una statua d'oro a causa di un anello stregato.

Il gameplay conserva la struttura punta e clicca tradizionale, basata sull'esplorazione delle ambientazioni, la risoluzione di puzzle inventivi e dialoghi ricchi di umorismo. Il codice acquistato garantisce la licenza digitale per Steam, pienamente compatibile sia con i sistemi operativi Windows sia con macOS.