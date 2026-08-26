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Il monitor ASUS ROG Strix OLED da 31,5" 4K UHD OLED torna al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor ASUS ROG Strix OLED da 31,5" 4K UHD OLED (precisamente il modello XG32UCWMG). Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/08/2026
Monitor ASUS ROG Strix OLED da 31,5' 4K UHD OLED

Su Amazon è attualmente disponibile il monitor ASUS ROG Strix OLED da 31,5" 4K UHD OLED a 799 € rispetto al prezzo mediano di 934 €, permettendoti di risparmiare fino al 14%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor

Come anticipato, si tratta di un monitor da 31,5 pollici 4K UHD WOLED (3840 x 2160) con doppia modalità (4K e frequenza di 240Hz o FHD e frequenza di 480Hz). Di conseguenza, è un prodotto pensato per i giocatori che hanno esigenze specifiche. Il tempo di risposta è di 0,03 ms per un gameplay fluido in ogni circostanza, mentre la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur riduce il ghosting e la sfocatura del movimento.

Caratteristiche del monitor ROG Strix OLED
Caratteristiche del monitor ROG Strix OLED

Contribuisce positivamente il 99% di spazio colore DCI-P3 e la tecnologia VESA DisplayHDR 400 True Black per immagini HDR convincenti. Lato connettività sono include porte DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C e tre porte USB 3.2 Gen 1 Type-A. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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