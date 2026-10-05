Star Wars: Galactic Racer scontato per PC: ecco quanto risparmiate con la prevendita su Instant Gaming

Star Wars: Galactic Racer per PC in prenotazione a un prezzo netto di 39,99€ nel catalogo di Instant Gaming: in questo modo potete sfrecciare tra le piste più pericolose dell'universo senza spendere la cifra intera già il giorno dell'uscita. Aggiungendo la consueta IVA al 22%, la cifra finale da saldare al momento del checkout ammonta a 48,79€. Calcolatrice alla mano, rispetto ai 60€ del prezzo di listino ufficiale, vi garantite un risparmio reale di 11,21€. Questo equivale a un taglio effettivo a imposte incluse del 18,7%, a fronte del 33% esentasse segnalato a schermo dal negozio. Trattandosi di un preordine con uscita prevista per domani, la promozione comprende la garanzia del prezzo: se il valore dovesse calare nelle prossime ore, vi verrà automaticamente rimborsata la differenza. Per riscattare il codice digitale direttamente sul vostro account Steam non appena il gioco sarà sbloccato, vi basta cliccare sul link o sul box.
Pianeti iconici e competizione galattica: il gameplay di Star Wars: Galactic Racer
Il nuovo titolo automobilistico ambientato nel celebre universo fantascientifico vi proietta ai comandi di potentissimi sgusci e veicoli da corsa per scalare i vertici del campionato galattico. Il gameplay fonde un sistema di guida reattivo ad alte prestazioni con una profonda gestione dei componenti meccanici, consentendovi di potenziare motori, scudi e manovrabilità per adattare il mezzo alle caratteristiche di ogni circuito.
Attraversando tracciati spettacolari ambientati su pianeti storici della saga, dovrete padroneggiare la traiettoria ideale, sfruttare la scia degli avversari ed evitare trappole e ostacoli ambientali ad altissima velocità. L'esperienza di gioco offre un'avvincente modalità carriera per singolo giocatore affiancata da competitive sfide multiplayer online: qui trovate la nostra recensione. Questa versione per PC, attivabile tramite codice Steam, garantisce un comparto visivo di ultima generazione con supporto al framerate sbloccato, risoluzioni ad alta definizione e piena compatibilità con i controller.