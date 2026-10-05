OpenAI, il responsabile della sicurezza si dimette: sistemi sempre più potenti e poca attenzione

David Robinson, responsabile della sicurezza di OpenAI, si è dimesso questa settimana . Le motivazioni della sua scelta sono state spiegate dallo stesso Robinson e riguardano la crescente pericolosità di sistemi IA che diventano sempre più potenti a una velocità impressionante. Secondo lui, le aziende non stanno prestando sufficiente attenzione ai rischi legati a questa evoluzione, in un settore in cui la corsa allo sviluppo e a modelli sempre più avanzati sembra spesso prevalere sulla sicurezza e sulla capacità di gestirne le conseguenze. Vediamo meglio i dettagli.

Una corsa senza freni?

Secondo Robinson, il problema principale riguarda la cultura aziendale e un modello di sviluppo incentrato sulla realizzazione di sistemi sempre più potenti, senza dedicare la necessaria attenzione ai rischi. L'ex responsabile si occupava proprio della stesura dei rapporti dedicati alla sicurezza dei modelli. Adesso, però, Robinson reputa la strada attuale "inaccettabile".

"Il futuro dipende da una saggezza che manca alla Silicon Valley. Saggezza su come gestire tecnologie pericolose e, cosa ancora più fondamentale, saggezza su cosa significhi prendersi cura delle persone. Questo momento richiede un grado di umiltà che non è naturale per chi ha raggiunto il successo grazie alla propria estrema sicurezza di sé", ha scritto su The Atlantic.

OpenAI

"I miei ex colleghi di OpenAI hanno dimostrato lungimiranza: hanno compreso le leggi di scalabilità secondo cui sistemi di IA più grandi sarebbero stati più intelligenti, e così hanno puntato tutto sulla realizzazione di sistemi più grandi, a costi elevati. Un atteggiamento proattivo volto a realizzare ciò che sembra impossibile, unito a tempistiche di lavoro che equivalgono a sprint perpetui, è una caratteristica comune in tutto il settore".

Secondo Robinson, OpenAI ha avuto successo attraverso quella che definisce "implementazione iterativa", ovvero un approccio basato sull'individuazione dei problemi e sul successivo miglioramento delle misure di sicurezza. Tuttavia, secondo l'ex responsabile, questo metodo porta inevitabilmente a fallimenti periodici, la cui portata aumenta man mano che i sistemi diventano più potenti.

Robinson ha citato come esempio l'incidente di Hugging Face, dopo il quale OpenAI è intervenuta introducendo ulteriori miglioramenti alla sicurezza. Secondo lui, però, non è sufficiente: anche dopo queste modifiche, infatti, l'azienda ha segnalato un nuovo fallimento dei propri controlli di sicurezza.