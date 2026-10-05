Labirinti e mappe cartacee a poco più di un euro: Etrian Odyssey HD per PC a prezzo regalo su Instant Gaming

Imbarcarsi nella primissima spedizione verso l'esplorazione del Labirinto di Yggdrasil è praticamente gratis. Trovate Etrian Odyssey HD per PC al prezzo netto di soli 1,29€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA obbligatoria al 22%, la cifra finale da saldare al momento del checkout ammonta a soli 1,57€. Rispetto al costo di listino ufficiale di 40€, vi mettete in tasca un risparmio reale di 38,43€, pari a un ribasso effettivo a imposte incluse del 96,1% (a fronte del 97% esentasse visibile sullo store). L'opportunità è ancora più eccezionale se paragonata alla promozione dei saldi autunnali su Steam : sebbene la piattaforma Valve applichi uno sconto del 70% portando il titolo a 11,99€, l'offerta su Instant Gaming vi fa risparmiare oltre 10 euro aggiuntivi. Per riscattare immediatamente la chiave digitale sul vostro profilo Steam, vi basta cliccare sul link o sul box in pagina.

Cartografia intuitiva, classi storiche e strategie a turni

Sviluppato da Atlus, il titolo rappresenta la rimasterizzazione in alta definizione del classico gioco di ruolo dungeon crawler che ha dato origine all'amata saga. Nei panni del leader di una gilda di avventurieri giunti nella cittadina di Etria, dovrete reclutare eroi scegliendo tra nove classi distinte (tra cui Cavalieri, Maghi, Cacciatori e Bardi) per addentrarvi nelle profondità dell'albero del mondo.

Il gameplay si fonda sull'esplorazione in prima persona e su un sistema di combattimento a turni altamente strategico, dove lo studio delle debolezze nemiche e l'uso oculato delle abilità risultano indispensabili per non soccombere contro i temibili mostri F.O.E. Elemento iconico dell'esperienza è la tracciatura della mappa: la versione HD permette di disegnare il percorso sui vari piani del labirinto, piazzare icone per annotare scrigni o risorse e personalizzare la cartografia direttamente tramite mouse o controller. Questa riedizione per PC, attivabile via codice Steam, assicura una grafica completamente rimasterizzata, colonna sonora riarrangiata, opzioni per la difficoltà e salvataggi rapidi.