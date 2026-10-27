Mappate le profondità oceaniche di Etrian Odyssey III HD per PC a prezzo regalo su Instant Gaming

Se cercate un'esperienza di ruolo classica, profonda e tattica a una cifra davvero irrisoria, Etrian Odyssey III HD per PC si trova a poco più di un euro su Instant Gaming. Il negozio di key espone un taglio a schermo del 98% rispetto ai canonici 40 euro di listino , proponendo un costo netto di appena 0,99 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista per gli acquisti in Italia, la spesa finale e definitiva al momento del saldo equivale a 1,21 euro. Il confronto con il prezzo di partenza evidenzia un ribasso reale di circa il 97%, garantendo un risparmio effettivo di 38,79 euro rispetto al valore di listino. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave .

Rotte navali, sottoclassi e meccaniche a turni in Etrian Odyssey III HD su Steam

Questo terzo capitolo introduce importanti novità nella celebre saga dungeon crawler di Atlus, spostando l'ambientazione nella città costiera di Armoroad, parzialmente sprofondata sul fondo dell'oceano dopo un cataclisma. La discesa nel labirinto sottomarino di Yggdrasil riprende l'impostazione in prima persona a griglia con mappatura manuale, arricchita dalla modalità di navigazione marittima: al timone della vostra nave potrete tracciare rotte nautiche, scoprire isole misteriose, pescare risorse e sbloccare nuove aree esplorative.

Il sistema di progressione si distingue per l'introduzione delle sottoclassi, che ampliano le dieci classi inedite (tra cui Buccaneer, Sovereign, Ninja e Hoplite), permettendo combinazioni tattiche avanzate per gestire gli impegnativi scontri a turni e gli insidiosi FOE. L'edizione HD rimasterizzata ripulisce la grafica originale con modelli e fondali in alta risoluzione, offrendo una colonna sonora riarrangiata, opzioni per selezionare la difficoltà e slot di salvataggio aggiuntivi. La chiave digitale acquistata sblocca il titolo direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows.