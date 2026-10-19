Nel labirinto di Yggdrasil a prezzo stracciato: Etrian Odyssey HD per PC in forte sconto su Instant Gaming

Se cercate un gioco di ruolo impegnativo e strategico, Etrian Odyssey HD per PC si trova in forte ribasso su Instant Gaming . Il negozio di key mette in vetrina il titolo con un taglio a schermo del 96% rispetto ai canonici 40 euro di listino, indicando una cifra netta di 1,79 euro. Calcolando l'IVA al 22% prevista in Italia per l'acquisto di chiavi digitali, il costo al momento del saldo equivale a 2,18 euro. Il confronto con il prezzo originario evidenzia uno sconto effettivo di circa il 95%, traducendosi in un risparmio reale di 37,82 euro. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave .

Cartografia manuale, party building e scontri a turni in Etrian Odyssey HD

In questo celebre dungeon crawler in prima persona targato Atlus dovrete addentrarvi nelle profondità dell'imponente labirinto di Yggdrasil, sorto nei pressi del villaggio di Etria. Il gameplay si distingue per la combinazione tra esplorazione a griglia e cartografia manuale: proprio come nelle avventure cartacee tradizionali, la versione PC permette di tracciare la mappa dei piani con mouse o controller, annotando scorciatoie, scrigni e trappole per non perdersi. Durante la discesa dovrete fare estrema attenzione ai temibili FOE, mostri speciali visibili sul tracciato che pattugliano le sale e richiedono un'attenta pianificazione per essere evitati o sconfitti.

La progressione si basa sulla creazione e gestione di una squadra di cinque avventurieri, selezionabili tra nove classi differenti con alberi delle abilità dedicati da combinare per affrontare complessi combattimenti a turni. Questa edizione rimasterizzata in alta definizione introduce una veste grafica ripulita, una colonna sonora riarrangiata e utili opzioni di accessibilità, come la selezione del livello di difficoltà e slot di salvataggio aggiuntivi. Il codice acquistato sblocca la versione completa direttamente nella libreria Steam per PC Windows.