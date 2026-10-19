Non si assiste a una spinta sul fronte narrativo, che resta davvero essenziale, sbrigativo e accessorio rispetto all'azione, ma va bene anche così: le poche sequenze di intermezzo ci introducono a una nuova missione di purificazione, che però potremo portare avanti al comando dell'uno o dell'altro personaggio, con la stessa furiosa determinazione, ma ricorrendo ad abilità e armi differenti.

Warhammer 40.000: Boltgun 2 parte dalle solide basi del primo capitolo per consegnarci un sequel che migliora quell'esperienza sotto quasi ogni aspetto: all'inarrestabile Malum Caedo viene affiancata l'agile e letale Nyra Veyrath, mentre la campagna guadagna contenuti e spessore, eliminando peraltro i tempi morti legati alla ricerca del percorso da seguire.

Un gameplay ancora più immediato

Se nella nostra recensione di Warhammer 40.000: Boltgun avevamo definito il titolo di Auroch Digital "un piacevolissimo omaggio agli sparatutto in prima persona degli anni '90", Boltgun 2 si pone fin dall'inizio l'obiettivo di dimostrare che quella formula a base di combattimenti e interruttori ha ancora tanto divertimento da offrire a chi la apprezza e, alla fine dei conti, non ha bisogno di complicazioni.

Va letta in quest'ottica l'introduzione di una mappa e, soprattutto, di un comodo indicatore che rivela in qualsiasi momento il percorso da seguire: un aiuto che nel primo capitolo mancava e che finiva per creare fastidiosi tempi morti nei livelli più labirintici. Un elemento che stonava con l'immediatezza di un impianto pensato per portare sullo schermo una frenetica sequenza di combattimenti sempre più impegnativi.

La novità principale di Boltgun 2 è tuttavia rappresentata dal doppio protagonista: al già noto e inarrestabile Ultramarine Malum Caedo è stata affiancata la Sorella Guerriera Nyra Veyrath, e all'inizio del gioco ci viene chiesto di scegliere l'uno o l'altra. Non c'è la possibilità di cambiare personaggio in corso d'opera, ma si tratta di una scelta funzionale alla rigiocabilità di una campagna che stavolta include bivi e missioni opzionali.

Uno scontro a fuoco con Malum in Warhammer 40.000: Boltgun 2

Mentre Malum può impugnare Boltgun, Shotgun, Plasma Rifle e Rocket Launcher, con la Chainsword come strumento per il corpo a corpo, l'equipaggiamento di Nyra include Bolt Pistol, Condemnor Crossbow, Flamethrower e Heavy Flamer, con la Power Sword per gli attacchi melee. Le abilità dell'Ultramarine consistono in una carica dirompente e nel lancio delle granate, mentre la Battle Sister può eseguire una scivolata ugualmente insidiosa e piazzare una bomba.

La tipologia, la potenza, la precisione e soprattutto la cadenza di tiro delle bocche da fuoco distinguono in maniera netta i due personaggi, che offrono un approccio agli scontri molto differente: il protagonista originale può procedere in maniera più disinvolta, a viso aperto, contando sull'affidabilità di armi ad azionamento continuo, mentre la Sorella Guerriera può interpretare uno stile run & gun in maniera estrema, sfrecciando da un punto all'altro della mappa e mettendo a segno colpi mirati.

Nyra affronta i nemici in Warhammer 40.000: Boltgun 2

Il gameplay di questo sequel non si limita tuttavia a metterci a disposizione un doppio impianto, bensì lavora sul design degli scenari per aumentare le opzioni offensive: dagli immancabili barili esplosivi alle lastre di ghiaccio a cui sparare per far precipitare i nemici nel vuoto, passando per i carichi che è possibile far schiantare su gruppi di avversari, Boltgun 2 conferma una certa attenzione verso la varietà delle situazioni. Peccato solo per la scivolosità dei movimenti, specie quando le sequenze richiedono salti di precisione.