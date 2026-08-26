1

Warhammer 40.000: Boltgun 2 ha una data di uscita, e musiche di Mick Gordon

Warhammer 40.000: Boltgun 2 torna a mostrarsi con un nuovo trailer che annuncia la data di uscita del gioco e consente di ascoltare qualcosa delle musiche di Mick Gordon.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   26/08/2026
Un'immagine di Warhammer 40.000: Boltgun 2
Warhammer 40.000: Boltgun 2
Warhammer 40.000: Boltgun 2
Video Immagini

Warhammer 40.000: Boltgun 2 è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione della Gamescom 2026 e da questo derivano due novità importanti: la data di uscita del gioco e un primo assaggio della colonna sonora che è firmata da Mick Gordon.

Il nuovo capitolo del "boomer shooter" incentrato sul celebre mondo fantascientifico del franchise di Games Workshop arriverà dunque il 14 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre su Nintendo Switch è previsto più tardi, in data ancora da definire.

Sviluppato da Auroch Digital e pubblicato da Big Fan Games, Warhammer 40.000: Boltgun 2 riprende le caratteristiche del primo capitolo, proponendo azione in stile sparatutto in prima persona di stampo decisamente classico e volutamente retrò.

Un assaggio della colonna sonora

Il nuovo trailer offre anche un'anteprima in esclusiva della colonna sonora originale creata per Warhammer 40.000: Boltgun II dal noto compositore ospite Mick Gordon, autore delle musiche di vari titoli id Software e Bethesda tra i quali DOOM, DOOM Eternal, Wolfenstein: The New Order e altri.

Recatisi in un sistema stellare isolato per verificare le segnalazioni di un'intensificazione dell'attività del Caos, l'Ultramarine Malum Caedo e Nyra Veyrath, Sorella di Battaglia, si ritrovano ben presto a dover affrontare l'ira di Vashtorr l'Arkifane.

Warhammer 40.000: Boltgun 2, abbiamo provato il nuovo sparatutto in stile retrò Warhammer 40.000: Boltgun 2, abbiamo provato il nuovo sparatutto in stile retrò

Questi è un semidio dal potere immenso, che risveglia una gigantesca macchina demoniaca al centro del pianeta, provocando un'esplosione catastrofica e distruggendo gran parte della flotta imperiale.

Tocca dunque a Malum e Nyra cercare di purificare la corruzione che alimenta le macchinazioni demoniache di Vashtorr, e possibilmente bandire il semidio nel Warp. Dopo il trailer mostrato lo scorso ottobre, torniamo dunque a dare un'occhiata a Warhammer 40.000: Boltgun 2, gioco che attinge a un universo ancora ricco di opportunità.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Warhammer 40.000: Boltgun 2 ha una data di uscita, e musiche di Mick Gordon