Warhammer 40.000: Boltgun 2 ha una data di uscita, e musiche di Mick Gordon

Warhammer 40.000: Boltgun 2 è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione della Gamescom 2026 e da questo derivano due novità importanti: la data di uscita del gioco e un primo assaggio della colonna sonora che è firmata da Mick Gordon.

Il nuovo capitolo del "boomer shooter" incentrato sul celebre mondo fantascientifico del franchise di Games Workshop arriverà dunque il 14 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre su Nintendo Switch è previsto più tardi, in data ancora da definire.

Sviluppato da Auroch Digital e pubblicato da Big Fan Games, Warhammer 40.000: Boltgun 2 riprende le caratteristiche del primo capitolo, proponendo azione in stile sparatutto in prima persona di stampo decisamente classico e volutamente retrò.