Warhammer 40.000: Boltgun 2 ha una data di uscita, e musiche di Mick Gordon

Warhammer 40.000: Boltgun 2 è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione della Gamescom 2026 e da questo derivano due novità importanti: la data di uscita del gioco e un primo assaggio della colonna sonora che è firmata da Mick Gordon.
Il nuovo capitolo del "boomer shooter" incentrato sul celebre mondo fantascientifico del franchise di Games Workshop arriverà dunque il 14 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre su Nintendo Switch è previsto più tardi, in data ancora da definire.
Sviluppato da Auroch Digital e pubblicato da Big Fan Games, Warhammer 40.000: Boltgun 2 riprende le caratteristiche del primo capitolo, proponendo azione in stile sparatutto in prima persona di stampo decisamente classico e volutamente retrò.
Un assaggio della colonna sonora
Il nuovo trailer offre anche un'anteprima in esclusiva della colonna sonora originale creata per Warhammer 40.000: Boltgun II dal noto compositore ospite Mick Gordon, autore delle musiche di vari titoli id Software e Bethesda tra i quali DOOM, DOOM Eternal, Wolfenstein: The New Order e altri.
Recatisi in un sistema stellare isolato per verificare le segnalazioni di un'intensificazione dell'attività del Caos, l'Ultramarine Malum Caedo e Nyra Veyrath, Sorella di Battaglia, si ritrovano ben presto a dover affrontare l'ira di Vashtorr l'Arkifane.
Questi è un semidio dal potere immenso, che risveglia una gigantesca macchina demoniaca al centro del pianeta, provocando un'esplosione catastrofica e distruggendo gran parte della flotta imperiale.
Tocca dunque a Malum e Nyra cercare di purificare la corruzione che alimenta le macchinazioni demoniache di Vashtorr, e possibilmente bandire il semidio nel Warp. Dopo il trailer mostrato lo scorso ottobre, torniamo dunque a dare un'occhiata a Warhammer 40.000: Boltgun 2, gioco che attinge a un universo ancora ricco di opportunità.