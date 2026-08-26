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El Presidente ha annunciato la data di uscita di Tropico 7 con un trailer, sarà su Game Pass

Tropico 7 ha un nuovo trailer che annuncia anche la data di uscita del nuovo capitolo: sarà peraltro disponibile al day one anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   26/08/2026
El Presidente in tutto il suo splendore
Tropico 7
Tropico 7
News Video Immagini

Il team Gaming Minds e il publisher Calipso Media hanno annunciato la data di uscita di Tropico 7 con un nuovo trailer del gameplay per il nuovo capitolo nella serie di strategici/gestionali ad ambientazione tropicale.

La nuova epopea di El Presidente sarà disponibile il 28 gennaio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, disponibile al lancio anche direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, come riferito dal nuovo traile riportato qui sotto.

Anche in questo caso, si tratta di espandere e gestire al meglio il proprio staterello tropicale in barba ai trattati internazionali, cercando di farlo risplendere di fronte alle mega-potenze del mondo.

El Presidente ci riprova

Tropico 7 si presenta ancora più ampio, ricco e profondo dei capitoli precedenti, con la possibilità di espandersi su un intero arcipelago e conquistare ulteriori territori, cosa che consente di gestire un territorio più grande e complesso.

In tutto questo prosegue anche la storia satirica della serie: Tropico 7 mette in scena ancora una volta le gesta dell'aspirante dittatore El Presidente, ma vede anche il ritorno di Penultimo e una nuova minaccia incombente, rappresentata da Victoria Guerra.

Il nuovo trailer di Tropico 7 presenta alcune novità del gameplay Il nuovo trailer di Tropico 7 presenta alcune novità del gameplay

I sistemi di gioco consentono ora un controllo maggiore sul territorio, con nuove opzioni di terraformazione e modifica dello scenario, oltre a ulteriori possibilità di gestione politica ed economica, ma lasciando comunque al giocatore una notevole libertà di approccio ai diversi problemi gestionali.

Dopo essere statoannunciato per PC, PS5 e Xbox proprio un anno fa ed essere stato protagonista anche di una versione beta messa a disposizione lo scorso marzo, è dunque tempo di conoscere la data di uscita, con il titolo che sarà disponibile anche su Game Pass.

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