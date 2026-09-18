Tropico 7 è stato confermato per Nintendo Switch 2, con data di uscita

L'annuncio arriva da Engine Software , un team specializzato in port per le console Nintendo e che si è occupato di titoli come Ni no kuni: La minaccia della Strega Cinerea.

Tropico 7 era già stato annunciato per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma ora abbiamo la conferma dell'arrivo anche di una versione Nintendo Switch 2 .

La data di uscita di Tropico 7 su Nintendo Switch 2

Tropico 7 arriverà su Nintendo Switch 2 insieme alle altre versioni, ovvero il 28 gennaio 2027. Si tratta di una buona notizia, visto che fin troppo spesso i port per Switch 2 annunciati in un secondo momento vengono pubblicati in ritardo rispetto alle altre versioni.

La versione per Nintendo Switch 2 di Tropico 7 è stata ottimizzata per la console ibrida e avrà funzionalità uniche. La descrizione ufficiale spiega quanto segue: "Tropico 7 Special Edition porta l'amato e inconfondibile mix della serie tra city building, politica, economia e discutibili decisioni presidenziali in una versione ottimizzata appositamente per la piattaforma portatile."

"Sfruttando le funzionalità uniche della console, il gioco supporta i controlli mouse per i controller Joy-Con 2, garantendo un controllo ancora più preciso sulla costruzione e sulla gestione dell'isola, oltre a GameChat per comunicare con gli amici tramite chat vocale o condivisione dello schermo."

Ricordiamo infine che Tropico 7 sarà su Game Pass al lancio.