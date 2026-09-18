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Preordina GTA VI: The Album al prezzo minimo garantito su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di GTA VI: The Album in diverse varianti, tra cui CD o doppio vinile con i brani originali del gioco.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/09/2026
GTA VI: The Album
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Su Amazon è possibile preordinare GTA VI: The Album in diverse varianti. Puoi acquistare il doppio vinile nella colorazione nera a 42,90 € cliccando qui o sul box sottostante. Il doppio vinile rosa e viola (esclusiva Amazon) costa 52,90 € e puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Se invece preferisci il CD Audio, puoi preordinarlo a 18,90 € cliccando qui o sul bottone qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita. Il vinile rosa/nero e il CD Audio escono l'11 ottobre 2026, mentre il doppio vinile nero esce il 20 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un prodotto esclusivo con i brani originali

Si tratta di un album annunciato da Rockstar Games e Atlantic Records, con 34 brani originali realizzati appositamente per il gioco. Gli artisti provengono da generi e scene differenti, come PinkPantheress, Travis Scott o Big City.

GTA VI: The Album
GTA VI: The Album

È quindi un prodotto perfetto per gli appassionati; puoi scoprire ulteriori dettagli sull'album di GTA VI in questo articolo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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