Warhammer 40.000: Boltgun 2, abbiamo provato il nuovo sparatutto in stile retrò

Abbiamo assistito a una... insolita presentazione del gioco riservata alla stampa e poi ci è stato consentito di provare in anteprima la demo che dovrebbe essere disponibile in questo momento per tutti gli utenti, così da toccare con mano le novità di un sequel che non punta a rivoluzionare l'esperienza quanto piuttosto ad arricchirla con idee, suggestioni e sfide entusiasmanti.

Con Warhammer 40.000: Boltgun 2 lo studio di Auroch Digital non si limita, bensì raddoppia l'offerta, confezionando un nuovo capitolo della serie sparatutto in stile retrò che propone due differenti protagonisti giocabili e una campagna dotata di diramazioni inedite con nuovi nemici, armi e scenari che non mancheranno di coinvolgere gli appassionati dell'affascinante universo creato da Games Workshop.

Entrambi i protagonisti sono armati di Boltgun, ovviamente, ma quella di Nyra è caratterizzata da un "caricatore corto" che costringe a frequenti ricariche, sebbene consenta di impugnare anche la spada. Per il resto, la Sorella Guerriera può brandire un letale lanciafiamme e una balestra Condemnor , che permette di caricare il lancio di ogni dardo per imprimergli maggiore spinta, mentre Malum ha a disposizione Shotgun, Plasma Gun e la mitragliatrice Heavy Bolter.

Le differenze fra i due personaggi risiedono non soltanto nel grado di agilità e nelle abilità speciali ricaricabili (una devastante carica nel caso di Malum, una scattante scivolata nel caso di Nyra), ma anche e soprattutto nell'arsenale di armi a disposizione, che cambiano per tipologia e per impostazioni; a partire dagli strumenti per gli attacchi corpo a corpo, che vanno dalla Spada a Catena alla Power Sword.

Boltgun 2 ribadisce ovviamente il concetto, se possibile amplificandolo, e il primo passo di questo percorso è rappresentato dall'introduzione di una seconda protagonista oltre al già noto e inarrestabile Ultramarine Malum Caedo, ovverosia Nyra Veyrath: una guerriera appartenente alle Adepta Sororitas, caratterizzata da una rapidità sorprendente e da una precisione millimetrica.

Esattamente tre anni fa, nella nostra recensione di Warhammer 40.000: Boltgun , abbiamo parlato di come lo sparatutto "vecchia scuola" di Auroch Digital tragga palese ispirazione dall'estetica di classici come il primo DOOM, portando sullo schermo un'accattivante interpretazione in pixel art dell'iconografia e dei personaggi creati da John Blanche e Jes Goodwin a partire dal 1987.

La demo

La demo di Warhammer 40.000: Boltgun 2 che abbiamo avuto modo di provare, e che è la stessa che dovrebbe essere disponibile in questo momento per tutti gli utenti, lanciata in concomitanza con il Warhammer Skulls Showcase, è composta da due livelli della campagna: quello introduttivo, ambientato in una giungla selvaggia e intricata, e uno più avanzato.

Un'orda di nemici e una balestra per difendersi in Warhammer 40.000: Boltgun 2

Come da tradizione, il gioco non si perde in chiacchiere e va dritto al sodo, lasciando a eventuali situazioni emergenti il compito di tratteggiare per sommi capi quella che dovrebbe essere la trama di questo sequel. Sono più che altro i ritmi dell'azione a delineare la progressione, e infatti nella prima missione ci si trova ad affrontare nemici apparentemente ignari della nostra presenza.

Ad ogni modo, le cose si fanno rapidamente più movimentate ed entrano in campo avversari di grado superiore, che spingono all'innesco delle tradizionali meccaniche run & gun e all'impiego delle diverse armi a nostra disposizione man mano che le otteniamo, anche stavolta con un piazzamento strategico delle munizioni che costringe a non fossilizzarsi su di un'unica bocca da fuoco.

Gli scontri con i boss di Warhammer 40.000: Boltgun 2 sono entusiasmanti

Un altro aspetto che appare subito ben chiaro è quello dei segreti, dei passaggi nascosti e dell'esplorazione che viene sempre premiata: un ottimo incentivo a guardare sempre con attenzione ciò che ci si para di fronte, alla ricerca di angoli nascosti e zone a cui magari bisogna accedere spiccando un bel salto ma facendo attenzione a non precipitare nel vuoto.