Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, Dotemu annuncia il primo gioco dedicato agli Skaven

Il trailer di annuncio mostra l'estetica cupa e marcescente che caratterizza il mondo dei topi guerrieri : ambienti consumati dall'ombra, ombre che si muovono tra le crepe e un protagonista incappucciato che emerge dal buio per colpire alle spalle.

Al Warhammer Skulls 2026, l'evento annuale dedicato ai videogiochi del franchise di Games Workshop, Dotemu ha alzato il sipario su Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster , un'avventura a piattaforme a scorrimento orizzontale in singolo giocatore sviluppata dallo studio francese Old Skull Games . Si tratta del primo titolo della storia del franchise interamente incentrato sugli Skaven, la razza di ratti antropomorfi che da decenni popola i Reami Mortali, e in particolare sulla casta segreta degli assassini del Clan Eshin. Il gioco è atteso nel corso del 2027 .

La storia di Vihneek si muove in questo contesto di ambizione e tradimento: i suoi maestri esigono lealtà assoluta, ma nel mondo dei ratti nessuno smette davvero di tramare. Il viaggio che il giocatore intraprende non cambia soltanto lo scenario: modifica il protagonista stesso, con abilità che evolvono nel tempo e percorsi narrativi che si ramificano in base alle scelte compiute.

Nella mitologia Warhammer, i Deathmaster sono gli agenti d'élite e i più letali killer dei Clans Eshin , emanazione diretta dei loro maestri segreti che raramente escono dal Reame delle Ombre. Ciascuno di loro è specialista in incendi dolosi, sabotaggi, assassinii e depistaggio. In una società in cui il tradimento è una forma d'arte, il Clan Eshin rappresenta i maestri dell'ombra, dell'assassinio e dello spionaggio, offrendo a tutti i clan le proprie competenze nella morte e nell'intelligence.

La progressione attraverso i livelli porta il giocatore a scontrarsi con nemici di complessità crescente, dalle guardie più ordinarie fino ai Rat Ogors, i giganteschi ibridi bestiali che occupano il gradino più alto della gerarchia muscolare degli Skaven. I sabotaggi e le azioni di depistaggio rientrano a pieno titolo nell'arsenale disponibile, coerentemente con le tradizioni del Clan Eshin così come sono descritte nel gioco da tavolo.

Il sistema di gioco ruota attorno a tre pilastri: nascondersi, pianificare ed eseguire. Vihneek può appostarsi nell'oscurità, sfruttare l'ambiente e tendere trappole ai nemici. Il combattimento diretto esiste, ma non è l'unica soluzione: è possibile completare le missioni eliminando silenziosamente ogni bersaglio, oppure passare del tutto inosservati e lasciar vivere chi si trova sulla strada, scegliendo l'ombra al posto della lama.

Old Skull Games, uno studio di Lione da tenere d'occhio

Old Skull Games è uno studio di sviluppo di Lione attivo dal 2012 con all'attivo più di quindici titoli, dal gioco di ruolo cooperativo al gioco a piattaforme in 2D. Nel corso degli anni ha lavorato su licenze importanti: il suo catalogo comprende titoli come Valiant Hearts: Coming Home per Ubisoft e Netflix e SpongeBob: Patty Pursuit in collaborazione con Nickelodeon e Apple Arcade. Deathmaster rappresenta per il team una svolta verso produzioni proprie e di più ampio respiro, in collaborazione con un publisher di riferimento per il genere.

Dotemu è il publisher parigino noto per aver riportato in vita classici come Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge e NINJA GAIDEN: Ragebound, oltre ad aver prodotto Absolum, il primo titolo su IP originale dello studio. Il catalogo Dotemu include anche Metal Slug Tactics, Windjammers 1 e 2, Pharaoh: A New Era e Wonder Boy: The Dragon's Trap.