La storia di Persona 4 Revival è protagonista del nuovo trailer dalla Gamescom 2026

Il trailer è composto da un veloce montaggio di scene di gameplay e di intermezzo che consentono di vedere il grosso lavoro effettuato dagli sviluppatori nel rielaborare l'originale.

Persona 4 Revival è il remake del celebre quarto capitolo della serie Atlus, uno dei più amati dai fan per la sua storia particolarmente oscura e coinvolgente, mischiando elementi quasi horror alle caratteristiche classiche del franchise, che mettono ragazzi più o meno comuni all'interno di situazioni decisamente straordinarie.

Una storia sempre coinvolgente

Dopo aver visto il trailer con le cinque nuove caratteristiche del remake proprio alcuni giorni fa e quello dedicato a Yukiko Amagi, torniamo dunque a are un'occhiata a Persona 4 Revival con il trailer della storia ufficiale, che imposta un po' il tono di questo quarto capitolo.

Come è emerso già nei mesi scorsi, il gioco ha la data di uscita fissata per il 18 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e sarà disponibile già al lancio direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.

Annunciato proprio all'Xbox Games Showcase del 2025, Persona 4 Revival prosegue il programma di rilancio dell'intera serie di Atlus andando a recuperare quello che è considerato uno dei capitoli più amati del franchise, dunque si presenta come un'uscita davvero molto interessante sia per i fan della serie che per i nuovi utenti.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di informazioni su Persona 6, il nuovo capitolo annunciato a giugno ma ancora senza praticamente dettagli concreti.