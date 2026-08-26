La storia di Persona 4 Revival è protagonista del nuovo trailer dalla Gamescom 2026

Atlus ha lanciato il suo nuovo trailer della storia per Persona 4 Revival in occasione dell'Xbox Broadcast nel corso della Gamescom 2026, un video che condensa in maniera efficace alcuni elementi centrali nella complessa narrazione di questo capitolo.
Persona 4 Revival è il remake del celebre quarto capitolo della serie Atlus, uno dei più amati dai fan per la sua storia particolarmente oscura e coinvolgente, mischiando elementi quasi horror alle caratteristiche classiche del franchise, che mettono ragazzi più o meno comuni all'interno di situazioni decisamente straordinarie.
Il trailer è composto da un veloce montaggio di scene di gameplay e di intermezzo che consentono di vedere il grosso lavoro effettuato dagli sviluppatori nel rielaborare l'originale.
Una storia sempre coinvolgente
Dopo aver visto il trailer con le cinque nuove caratteristiche del remake proprio alcuni giorni fa e quello dedicato a Yukiko Amagi, torniamo dunque a are un'occhiata a Persona 4 Revival con il trailer della storia ufficiale, che imposta un po' il tono di questo quarto capitolo.
Come è emerso già nei mesi scorsi, il gioco ha la data di uscita fissata per il 18 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e sarà disponibile già al lancio direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.
Annunciato proprio all'Xbox Games Showcase del 2025, Persona 4 Revival prosegue il programma di rilancio dell'intera serie di Atlus andando a recuperare quello che è considerato uno dei capitoli più amati del franchise, dunque si presenta come un'uscita davvero molto interessante sia per i fan della serie che per i nuovi utenti.
Nel frattempo, rimaniamo in attesa di informazioni su Persona 6, il nuovo capitolo annunciato a giugno ma ancora senza praticamente dettagli concreti.