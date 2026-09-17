Persona 4 Revival ci mostra il trailer di Naoto Shirogane, uno dei personaggi giocanti

In occasione del Tokyo Game Show 2026, ATLUS e Microsoft hanno mostrato un nuovo trailer dedicato a Persona 4 Revival , il remake del gioco di ruolo a turni originariamente pubblicato su PS2.

Il trailer di Naoto Shirogane

Ecco la descrizione ufficiale del personaggio: "Naoto Shirogane (doppiata da Amber Lee Connors in inglese, Romi Park in giapponese). Una studentessa al primo anno delle superiori e membro di quinta generazione della famiglia di detective Shirogane. Intelligente e composta, Naoto collabora a stretto contatto con la polizia per risolvere il caso. Il Persona di Naoto è Sukuna-Hikona."

Persona 4 Revival arriverà su PC (Steam e Microsoft Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 18 febbraio 2027. Sarà pubblicato anche su Nintendo Switch 2, ma per la versione portatile si dovrà aspettare fino al 20 maggio. Il GDR potrà essere giocato tramite Game Pass sin dal lancio.

Diteci, cosa ne pensate del nuovo trailer? Segnaliamo infine che Persona 1 e 2 avranno dei remake, secondo quanto detto dal producer Kazuhisa Wada.