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Bloodstained: The Scarlet Engagement si mostra con un trailer, confermando il periodo di uscita

In occasione del Tokyo Game Show 2026, Microsoft ha mostrato durante l'evento di Xbox un trailer per Bloodstained: The Scarlet Engagement, previsto per il 2027.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/09/2026
I protagonisti di Bloodstained: The Scarlet Engagement
Bloodstained: The Scarlet Engagement
Bloodstained: The Scarlet Engagement
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L'editore italiano 505 Games e lo sviluppatore ArtPlay hanno pubblicato un gameplay trailer per Bloodstained: The Scarlet Engagement, seguito di Bloodstained: Ritual of the Night, in occasione del Tokyo Game Show 2026.

Il filmato, che potete vedere poco sotto, è stato mostrato in occasione dell'evento di Xbox.

Il trailer di Bloodstained: The Scarlet Engagement

Bloodstained: The Scarlet Engagement sarà disponibile nel 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Vediamone il trailer da poco pubblicato.

I nuovi filmati di gameplay mostrano "una ricchezza di contenuti inediti", secondo la descrizione ufficiale, "offrendo ai fan la panoramica più approfondita vista finora sull'avventura che li attende. Il trailer presenta nuovi personaggi, ambientazioni variegate, temibili nemici e un assaggio di diverse nuove meccaniche di gioco che evolvono l'azione incentrata sull'esplorazione e i sistemi di progressione che hanno reso Bloodstained uno dei Metroidvania moderni più amati."

È morto Shutaro Ida, il direttore creativo di Bloodstained: The Scarlet Engagement È morto Shutaro Ida, il direttore creativo di Bloodstained: The Scarlet Engagement

Al pari del precedente, Bloodstained: The Scarlet Engagement è un gioco d'azione a scorrimento laterale 2.5D, con meccaniche da metroidvania. Ci porta nell'Inghilterra del sedicesimo secolo, immergendoci in un'atmosfera gotica e chiedendoci di esplorare, creare risorse e combattere in modo strategico i nemici che ci si pongono di fronte.

La storia ruota attorno a un castello volante che è controllato da una misteriosa figura nota come "Elias", che terrorizza i cittadini con le proprie forze demoniache. Avremo il controllo di due eroi, Leonard e Alex, che si ergono in difesa dei più deboli.

Diteci, cosa ne pensate del trailer? Avete già giocato a Bloodstained: Ritual of the Night?

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