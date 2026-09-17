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Un nuovo trailer di Crazy Taxi: World Tour mostra la mappa del Giappone

Sega ha pubblicato un nuovo trailer di Crazy Taxi: World Tour dedicato alla mappa ambientata in Giappone, una delle ambientazioni che i giocatori potranno esplorare.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/09/2026
Il taxi di Crazy Taxi World Tour
Crazy Taxi: World Tour
Crazy Taxi: World Tour
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Sega ha presentato con un nuovo trailer la mappa del Giappone di Crazy Taxi: World Tour, mostrando alcune delle ambientazioni che caratterizzeranno il nuovo capitolo della storica serie di guida arcade.

Il filmato si concentra sul contrasto tra tradizione e modernità del Paese, seguendo lo spirito descritto dalla stessa Sega nella presentazione: "Il Giappone, un Paese dove il passato si intreccia con il futuro. Non c'è modo migliore per scoprire il Giappone che immergersi nella sua ricca cultura. Fate un giro e godetevi tutto ciò che il Giappone ha da offrire!".

Il Giappone

La mappa giapponese sarà quindi una delle aree visitabili nel gioco, che punta a riproporre la formula basata sulla guida spericolata, sulle corse contro il tempo e sulla ricerca dei percorsi più rapidi per trasportare i passeggeri a destinazione, sperando di rinverdire i fasti dell'originale.

Il video è in realtà molto breve, ma è sufficiente per farsi un'idea della follia che caratterizzerà il gameplay.

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Crazy Taxi: World Tour è attualmente previsto per il 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC, tramite Steam e Microsoft Store. Non ha ancora una data d'uscita definitiva, anche se non dovrebbe mancare molto per per poterci giocare.

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