0

Crazy Taxi: World Tour è sempre più folle e colorato nel trailer della Gamescom

SEGA ha approfittato dell'Opening Night Live della Gamescom per mostrare Crazy Taxi: World Tour con un nuovo, coloratissimo trailer.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/08/2026
Uno dei personaggi di Crazy Taxi: World Tour
Crazy Taxi: World Tour
Crazy Taxi: World Tour
News Immagini

Durante l'Opening Night Live è stato mostrato un nuovo, coloratissimo trailer di Crazy Taxi: World Tour che ci rimanda ancora una volta ai network test, che si svolgeranno dall'11 al 13 settembre e per cui sarà possibile registrarsi fino al 31 agosto.

Il ritorno del classico arcade targato SEGA punta a consegnarci un'esperienza in grado di riprendere il gameplay immediato e irresistibile del gioco originale ma in combinazione con tante novità, anche e soprattutto sul piano strutturale.

Potremo infatti sfrecciare a tutta velocità fra le strade di cinque città differenti, alle prese con situazioni di ogni genere e sfruttando gli scenari per spiccare salti mozzafiato, eseguire frenetiche derapate e manovre al limite.

Crazy Taxi: World Tour apre le registrazioni per il closed network test con un trailer Crazy Taxi: World Tour apre le registrazioni per il closed network test con un trailer

Questa volta la storia ruota attorno ad Axel, il cui amato taxi viene misteriosamente rubato da un gruppo di criminali mascherati: per recuperarlo, il protagonista dovrà intraprendere un viaggio attraverso il globo, affrontando missioni sempre più assurde e mettendo alla prova le proprie abilità di guida.

Un ritorno all'altezza delle aspettative?

Annunciato lo scorso giugno, Crazy Taxi: World Tour segna il ritorno di una serie storica che punta a rinnovarsi anche grazie alla novità del Tour Mondiale, la nuova campagna che ci vedrà appunto esplorare il mondo.

Il gioco offrirà una maggiore libertà nel modo di affrontare l'esperienza: trasportare passeggeri rapidamente sarà soltanto una delle possibilità a disposizione, visto che le mappe dinamiche proporranno anche missioni secondarie e incarichi fuori di testa grazie a cui accumulare denaro.

#Gamescom
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Crazy Taxi: World Tour è sempre più folle e colorato nel trailer della Gamescom