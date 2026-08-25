Crazy Taxi: World Tour è sempre più folle e colorato nel trailer della Gamescom

Durante l'Opening Night Live è stato mostrato un nuovo, coloratissimo trailer di Crazy Taxi: World Tour che ci rimanda ancora una volta ai network test, che si svolgeranno dall'11 al 13 settembre e per cui sarà possibile registrarsi fino al 31 agosto.

Il ritorno del classico arcade targato SEGA punta a consegnarci un'esperienza in grado di riprendere il gameplay immediato e irresistibile del gioco originale ma in combinazione con tante novità, anche e soprattutto sul piano strutturale.

Potremo infatti sfrecciare a tutta velocità fra le strade di cinque città differenti, alle prese con situazioni di ogni genere e sfruttando gli scenari per spiccare salti mozzafiato, eseguire frenetiche derapate e manovre al limite.

Questa volta la storia ruota attorno ad Axel, il cui amato taxi viene misteriosamente rubato da un gruppo di criminali mascherati: per recuperarlo, il protagonista dovrà intraprendere un viaggio attraverso il globo, affrontando missioni sempre più assurde e mettendo alla prova le proprie abilità di guida.