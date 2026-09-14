Crazy Taxi: World Tour, il nostro weekend nel test del multiplayer

Il Closed Network Test permette invece di affrontare due modalità, Pickup Race e Cops 'N' Cabbies , distribuite su due mappe, con quattro personaggi, sei vetture e alcune opzioni di elaborazione.

Il perimetro della prova è infatti molto preciso: la versione messa a disposizione da SEGA è ancora in lavorazione ed è interamente dedicata all'azione multiplayer online, mentre il gioco completo comprenderà ulteriori contenuti , inclusa la nuova campagna narrativa per giocatore singolo World Tour.

Eccoci, stremati ma soddisfatti: dalle 02:00 del 12 settembre fino alle 02:00 del 14 settembre 2026, SEGA ha aperto i server del Multiplayer Closed Network Test di Crazy Taxi: World Tour, permettendo a una selezione di giocatori di mettere alla prova su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC la componente online del nuovo capitolo della storica serie. Abbiamo trascorso diverse ore sulla versione PS5, concentrandoci non solo sul gioco nel suo complesso, ma soprattutto sullo scopo dichiarato di questo test: verificare la stabilità e il funzionamento dell'infrastruttura multiplayer in vista dell'uscita della versione definitiva.

Con due sole piste, Germania e West Coast , si può scegliere se affidarsi alla selezione casuale o stabilire direttamente quella su cui giocare, oltre a intervenire su alcune regole secondarie , come il numero di passeggeri trasportabili contemporaneamente. Abbiamo inoltre notato la presenza eccessiva di giocatori nuovi e inesperti, alla ricerca di altri umani con cui interfacciarsi. Visto che i tempi di attesa si allungavano, siamo tornati alla modalità Ranked, dove il processo di level up stabilito da SEGA è perfettamente graduale.

I quattro piloti hanno una funzione semplicemente cosmetica, mentre le sei vetture sono sufficientemente differenziate da avere una propria identità, pur senza stravolgere l'esperienza in pista. In questo, Crazy Taxi: World Tour rimane fedele a sé stesso, poiché, nonostante alcune spigolature dovute alla componente online, il gameplay resta sempre immediato, responsivo e profondamente arcade . All'inizio abbiamo deciso di pasticciare con la modalità Custom, ma c'era davvero poco da modificare.

Appare chiaro fin dai primi istanti quanto l'accessibilità sia stata una delle priorità da parte di SEGA. Entrare in partita è estremamente facile, soprattutto per chi deve orientarsi all'interno delle nuove dinamiche di gioco. All'inizio, possiamo immediatamente scegliere quale delle due modalità provare e, nelle prime sessioni, sarà lo stesso gioco a inserire i nuovi giocatori contro dei bot , in modo che possano prima farsi le ossa, aumentare di livello ed essere quindi in grado di affrontare avversari umani.

È quindi importante partire da ciò che questo test vuole effettivamente verificare . Non siamo di fronte a una demo pensata per rappresentare l'intera esperienza di Crazy Taxi: World Tour, né a un assaggio esaustivo della sua struttura: quello organizzato da SEGA è anzitutto una prova della componente online . Ed è proprio sotto questo profilo che, almeno su PlayStation 5, le prime impressioni sono decisamente solide.

Nelle prime partite il divertimento è immediato, complice anche l'ottima maneggevolezza delle vetture e una guida responsiva, volutamente leggera e profondamente arcade. Progredendo, però, entra in gioco anche il sistema di rango , che parte dalla lettera F per risalire progressivamente verso E, D e le categorie successive, scandite a loro volta da diverse stelline.

Mantenere sempre la stessa configurazione avrebbe poco senso ed è più utile preparare in anticipo vetture differenti, alcune pensate per le gare tradizionali e altre maggiormente adatte agli scontri tra tassisti e polizia. Pickup Race dovrebbe rappresentare, almeno sulla carta, la declinazione più classica di Crazy Taxi: raggiungere i passeggeri, caricarli a bordo e portarli a destinazione nel minor tempo possibile.

Oltre ad aumentare di livello, possiamo progressivamente applicare diversi potenziamenti alle nostre vetture tramite appositi slot, intervenendo sulla robustezza della scocca, sulla velocità e persino sull'efficacia del turbo, che in determinate configurazioni può aiutarci anche a colpire con maggiore forza le automobili avversarie. Diventa quindi evidente fin dalle prime partite come le esigenze cambino sensibilmente tra Pickup Race e Cops 'N' Cabbies: nella prima conviene privilegiare velocità e rapidità negli spostamenti, mentre nella seconda acquistano maggiore importanza resistenza agli urti e capacità offensive.

Incidenti, turbo e tantissimo drifting

La crescita è accompagnata da un'introduzione altrettanto graduale degli avversari umani: inizialmente possiamo ritrovarci contro uno o due giocatori reali affiancati dai bot, fino ad arrivare a sessioni interamente popolate da persone. Da questo punto di vista il matchmaking ci è sembrato più che buono: il sistema non pare limitarsi a considerare il livello del giocatore, ma tiene conto anche dei tempi di attesa; se la ricerca rischia di protrarsi troppo, preferisce completare rapidamente la sessione con avversari controllati dalla CPU. È una scelta particolarmente azzeccata - in generale - e ancor più in un gioco nel quale le partite possono rivelarsi insolitamente brevi.



Barcamenarsi nel traffico è sempre un gran piacere

È proprio quando Pickup Race comincia a riempirsi di avversari umani, tuttavia, che emergono alcuni limiti riconducibili più alla struttura di questo Closed Network Test che al gioco vero e proprio. I passeggeri compaiono sempre nelle stesse posizioni e le loro destinazioni finiscono così per trasformarsi in una sequenza di checkpoint: dopo alcune partite si impara il percorso, si memorizzano scorciatoie, punti di frenata e traiettorie migliori, e quella che inizialmente sembra una libera corsa alla Crazy Taxi assume sempre più la forma di una competizione su un tracciato virtuale prestabilito.

Con sei giocatori umani contemporaneamente entra in gioco una componente caotica a tratti frustrante. Essere speronati mentre ci si sta fermando per raccogliere un passeggero può significare venire scaraventati molto lontano dalla zona di carico e perdere secondi preziosi. In una modalità fondata su percorsi sostanzialmente identici, finiscono quindi per essere premiate soprattutto memoria, costanza nell'esecuzione e conoscenza delle traiettorie. Nulla di tutto questo compromette la bontà del sistema di guida, che rimane immediato e divertente, ma dopo alcune ore Pickup Race è risultata la modalità capace di restituirci meno soddisfazioni.