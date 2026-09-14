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Ricostruite Khazad-dûm a meno di 3€: The Lord of the Rings: Return to Moria per PC in offerta su Instant Gaming

Riconquistate le miniere dei nani in The Lord of the Rings: Return to Moria per PC, disponibile in forte sconto su Instant Gaming a un prezzo stracciato.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   14/09/2026
The Lord of the Rings: Return to Moria
The Lord of the Rings: Return to Moria
The Lord of the Rings: Return to Moria
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Guidate i nani alla riconquista del loro antico regno sotterraneo risparmiando notevolmente sul costo di listino. The Lord of the Rings: Return to Moria è disponibile su Instant Gaming con un taglio del 91% sul prezzo: si scende così a un netto di 2,29 €, per una spesa finale di 2,79 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 25,00 € del listino originale, acquistare tramite il negozio di key vi permette di ottenere un risparmio effettivo di 22,21 €. Trovate il collegamento dedicato nel box promozionale in alto per riscattare il codice e aggiungere subito la licenza alla vostra libreria.

Sopravvivenza tra le rovine di Moria e crafting nano

Ambientato nella Quarta Era della Terra di Mezzo su chiamata di Gimli Chiomadargento, The Lord of the Rings: Return to Moria vi catapulta nelle viscere delle celebri miniere per ripristinare Khazad-dûm. La struttura di gioco unisce le meccaniche dei survival crafting all'esplorazione d'azione in terza persona, consentendo di giocare in solitario o in cooperativa online con altri giocatori. Per sopravvivere nell'oscurità dovrete gestire le risorse, mantenere bassi i livelli di rumore per non attirare orde di orchi, erigere basi operative e riattivare le antiche forge per produrre equipaggiamenti e armature leggendarie.

Le ambientazioni generate proceduralmente offrono un'esplorazione dinamica tra caverne, rovine ed enigmi da svelare. L'acquisto completato sul negozio di key garantisce una chiave digitale da riscattare direttamente sul vostro account Steam per PC.

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