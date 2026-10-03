The Witcher 3, Ace Combat 8 o Rayman Legends Retold? Cosa giocherete questo weekend?

Oltre a questo ovviamente bisogna considerare i giochi già usciti nei giorni scorsi, alcuni dei quali sicuramente saranno ben attivi sugli schermi di molti, come Control Resonant , Silent Hill: Townfall e EA Sports FC 27 .

Questi ultimi giorni hanno visto davvero una notevole quantità di uscite, con almeno due o tre lanci di grosso calibro, in attesa di quelli che arriveranno poi nei prossimi giorni già a partire da martedì prossimo con Gears of War: E-Day , di cui potete già leggere la nostra recensione e che alcuni possono già giocare attraverso l'accesso anticipato delle edizioni speciali.

Con l'autunno ormai iniziato siamo ormai ufficialmente dentro alla stagione più proficua dal punto di vista delle uscite videoludiche, e qualcosa si comincia già a vedere anche in questa settimana, spingendoci a fare la classica domanda: cosa giocherete questo weekend?

Una settimana davvero ricca

Partiamo dunque da questa ricchissima settimana, che è iniziata con l'arrivo di The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, ovvero il grosso aggiornamento gratuito (per i possessori dell'originale) che ha applicato una notevole evoluzione tecnologica al celebre RPG di CD Projekt RED.

Il gioco è stato probabilmente già concluso da molti utenti, ma questa è davvero l'occasione ideale per rispolverarlo, oppure scoprirlo per la prima volta nel caso non siate stati propriamente attenti negli ultimi dieci anni o più, grazie a questa nuova veste grafica che lo mantiene sempre attuale anche sul fronte estetico.

Altra uscita notevole avvenuta nella prima parte della settimana è stata quella di Minecraft Dungeons 2: il nuovo action RPG porta avanti la particolare filosofia di questa sotto-serie, incentrata praticamente sul mischiare gli elementi tipici di Diablo con il mondo di Minecraft.

Il risultato è un titolo strano ma riuscito, che potrà probabilmente attirare i milioni di appassionati di Minecraft all'interno di questo nuovo mondo, che peraltro funge anche da introduzione ad alcune novità in arrivo nel capitolo principale come la nuova dimensione di The Sift.

Andando avanti, nella seconda metà della settimana abbiamo assistito all'arrivo di Rayman Legends Retold, un remake totale dell'originale platform in 2D che riesce a riproporre lo spirito del vecchio Retold ma con una nuova veste grafica e alcuni accorgimenti che ne svecchiano un po' la meccanica, sebbene fosse un titolo già decisamente godibile ancora oggi.

Un F-15 in azione in Ace Combat 8: Wings of Theve

Forse l'uscita più sorprendente è stata per quella di Ace Combat 8: Wings of Theve, che evolve la storica serie di sparatutto/simulazione di volo di Bandai Namco portandola verso livelli qualitativi notevoli, come dimostrano le ottime valutazioni ricevute dalla stampa specializzata.

Erano anni che non si vedeva un capitolo così curato e ben fatto, e potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Ace Combat 8: Wings of Theve.

Insomma le scelte sono davvero tante e la qualità notevole: a fronte di tutto questo, dunque, cosa giocherete in questo fine settimana?